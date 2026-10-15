A La Gran 7-30
15 de octubre de 2026 - 10:37

AUDIO: Reunión Cartes - Abdo generará una “reconfiguración” de fuerzas en el Congreso, admite Centurión

Dani Centurión, diputado colorado de Fuerza Republicana.
Dani Centurión, diputado colorado de Fuerza Republicana.Fiona Aquino
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