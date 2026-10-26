A La Gran 7-30
26 de octubre de 2026 - 10:13

AUDIO: Caso Zenaida: “Bachi” garantizó a funcionarias que no perderán el cargo y que serán reasignadas

Zenaida Delgado (Senadora Cruzada Nacional) durante la sesión del Senado.
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