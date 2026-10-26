Zenaida Delgado niega acusaciones de cobros ilegales y anuncia denuncia penal

La senadora Zenaida Delgado (ANR-HC) calificó de “mentiras” las acusaciones sobre un presunto esquema de cobros ilegales en su despacho y anunció que presentará una denuncia penal contra las funcionarias que la señalaron.

La legisladora afirmó que las tres mujeres que la denunciaron ya no trabajan en su despacho y aseguró que fueron destituidas por supuesta lesión de confianza y falsificación de firma. Sin embargo, evitó dar detalles sobre los hechos que motivaron las desvinculaciones.

“Ya no son funcionarios. Piensan que con una acusación mediática esto se puede revertir (destitución). Voy a tomar acciones legales porque no es verdad lo que están diciendo. Me pareció oprtuno hablar porque no van a mancillar mi nombre con una mentira. Es una mentira y no voy a permitir”, dijo.

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No profundizó su denuncia para no perjudicarlas

Delgado sostuvo que no profundizó anteriormente sobre las destituciones para no perjudicar a las exfuncionarias y afirmó que está dispuesta a que se investiguen los hechos.

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“Si quieren información, pueden ir a ellos (RRHH). Voy a salvaguardar la integridad de ellos, no voy a decir nada sobre ellos, todo voy a hacer por la vía legal. No voy a cometer el error de ellos de difamarme y mucho menos exponerles”, declaró.

Senadora identifica a dos de las denunciantes

Delgado identificó a Leonarda Vera y Lorena Gauto como dos de las tres denunciantes. Según explicó, ambas eran personas de su confianza debido a sus vínculos familiares: una es su excuñada, hermana de su expareja -Gustavo Vera Santander-, y la otra es su exconcuñada.

La legisladora manifestó que les dio trabajo en su despacho después de que se lo solicitaran y añadió que la tercera denunciante es amiga de ambas.

“Yo sé quienes son: mi excuñada, mi concuñada y otra señorita. Ellas tenían que respetar lo que yo hice también y simplemente salir sin denunciar ni perjudicarme más”, acotó.

Debían denunciar a la Fiscalía

La senadora cuestionó que las exfuncionarias recurrieran a los medios de comunicación para exponer sus acusaciones y sostuvo que deberían presentar las denuncias ante el Ministerio Público.

“Ella tiene que ir a denunciar a la Fiscalía y me tienen que convocar, no ante ABC. Me parece una vergüenza porque cuando yo le di trabajo, ella vino a mi despacho y le di, no se fue en ABC para solicitar trabajo. Me parece horrible, no voy a tolerar y no voy a pasar por aquí”, dijo.

Qué respondió sobre las transferencias bancarias

Consultada sobre las supuestas transferencias sistemáticas de dinero a su cuenta bancaria, que las denunciantes describieron como pagos de “peajes”, Delgado negó ello y sostuvo que se trataba de una relación personal con las mujeres.

“Eran mi cuñada y mi concuñada, venían a mi casa. ¿Vos no le pedirías a tu cuñada: ‘Haceme una transferencia o haceme esto’. O igual yo en su cuenta? En mi casa venía, o sea, vamos na. Estos son temas domésticos, no voy a entrar en esta tontería”, refirió.

Al ser consultada directamente sobre si las transferencias correspondían a pagos que las funcionarias debían entregarle, lo negó y reiteró que recurrirá a la vía legal. “No y, por eso, es que voy accionar de forma legal contra señora”, expresó.

Impacto en su familia

La senadora también rechazó los señalamientos y manifestó su preocupación por el impacto que las acusaciones podrían tener en su entorno familiar.

“Lo que están diciendo es mentira y no voy a pasar por estas cosas de que van a ir, porque la dan una oportunidad de un micrófono, y a decir lo que quieran y como quieran. Tengo una hija de 11 años y padres de 75 que están enfermos, no voy a pasar por aquí y esto no voy a callar, voy a denunciar”, sostuvo.

Anuncia denuncia penal y afirma que recibió amenazas

Delgado anunció que pondrá el caso en manos de sus abogados y que presentará una denuncia ante el Ministerio Público.

Aseguró que las acusaciones de que debían transferirle hasta G. 100 millones para acceder a cargos son falsas y que los detalles de su respuesta se conocerán a través de las actuaciones legales. “Es mentira y ustedes pueden investigar. Voy a poner en manos de los abogados, voy a denunciar y ahí seguramente van a poder acceder a las carpetas”, declaró.

Además, manifestó que presentará ante la Fiscalía las amenazas que, según afirmó, recibió en su contra. No quiso brindar detalles sobre esos hechos y señaló que dará a conocer más información una vez que formalice la denuncia.

“A la Fiscalía voy a contar muchas cosas”, declaró.

Delgado justifica su respaldo financiero a su sobrino

La legisladora también fue consultada sobre su participación como codeudora de un préstamo de su sobrino, identificado como Alejandro Delgado. En respuesta, sostuvo que mantiene un vínculo cercano con él y defendió su decisión de respaldarlo financieramente.

“Es uno que creció conmigo, es prácticamente mi hijo. Igual que si sos mi amiga o vecino y me pedís salir de codeudor, yo puedo salir de codeudor. Esto me pasa a mí por tonta y buena, de darle trabajo a la gente. Le prestó también plata a mi cuñada y tampoco me devolvió, pero me parece una cosa entre ella y yo, además ni siquiera le requerí”, declaró.

Añadió que continuará ayudando a su sobrino y a otros familiares, así como a personas que le soliciten asistencia.

“Le salí de codeudor y le voy a seguir saliendo de codeudor a mi sobrino, a mi mamá también. Y si viene una funcionaria y me pide porque le van a quitar su casa, claro que sí (le voy a salir). Mis colegas y todo el mundo sabe cómo soy. Si puedo ayudar, voy a ayudar”.

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Presuntos cobros por cargos en el Senado

Según publicó el diario Última Hora, tres funcionarias denunciaron un presunto esquema de cobros ilegales en el despacho de Zenaida Delgado. De acuerdo con los testimonios citados, la legisladora supuestamente exigía a sus funcionarios transferir la totalidad de sus bonificaciones y realizar pagos de hasta G. 100 millones para acceder a nombramientos.

Las denunciantes también señalaron la existencia de préstamos gestionados por la propia legisladora para asegurar la supuesta recaudación, además de cobros mensuales de “peajes” vinculados a contratos.