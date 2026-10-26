BCP detecta otras cinco empresas en la red de préstamos de Ueno Bank

La Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS) del Banco Central del Paraguay (BCP) reconstruyó el circuito financiero que sirvió para inyectar fondos a tres empresas vinculadas a Ueno Bank (Grupo Vázquez SAE). De esta manera, las empresas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA cubrieron de forma parcial sus multimillonarias deudas contraídas meses antes con la misma entidad bancaria.

Estas operaciones de fondeo ocurrieron antes de que Ueno Bank presentara la propuesta de vender las deudas de Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA a Vinanzas SA (otra firma del Grupo Vázquez) para subsanar las presuntas violaciones a los topes legales, según los informes.

Precisamente, antes de la “venta de cartera”, Vinanzas SA junto a La Tropa SAE, Aime SA y Sagas SA aportaron los fondos originales para que Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA pagaran parte de los compromisos asumidos meses antes con la entidad bancaria.

El informe oficial de EFS, con fecha 8 de junio de 2026, revela que parte de esos recursos provino de nuevos créditos. En la práctica, las empresas “salvadoras” contrataron préstamos para pagar una parte de las deudas de las compañías ligadas directamente al banco que acumuló en tres años del Gobierno de Santiago Peña: G. 4,9 billones (US$ 855 millones) procedentes de entes públicos, la Caja Fiscal y el fondo de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS).

En ese mismo documento, la Intendencia enfatizó que Ueno Bank aprobó los créditos a Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA sin un análisis acabado, en montos desproporcionados y con trato preferencial. Los concedió “a sola firma”, “sin garantías de repago” y al margen de los parámetros prudenciales.

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Un préstamo para pagar otro

El reporte del BCP -que la banca matriz omitió informar y remitir al Senado- detalla cómo Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA recibieron recursos en los primeros meses de 2026 para cubrir sus créditos y sobregiros. Un caso específico se dio el 29 de abril de 2026, cuando el Grupo M SA pagó la primera cuota de un préstamo de US$ 4 millones que había obtenido el 31 de octubre de 2025.

La ruta del dinero muestra que Grupo M SA pudo pagar esa primera cuota gracias a un préstamo que la firma Sagas SA obtuvo ese mismo 29 de abril de 2026. Ese mismo día, Sagas SA transfirió los fondos a Kasas Propiedades SA, empresa que remitió de inmediato el dinero a Vinanzas SA (perteneciente al Grupo Vázquez SAE, propietario de Ueno Bank).

El circuito continuó ese mismo 29 de abril: Vinanzas SA envió los recursos a Itti (otra firma del grupo) y esta, finalmente, giró el dinero al Grupo M SA como beneficiario final.

La empresa Mowi SA aplicó un esquema similar para abonar de forma parcial un crédito que Ueno Bank le otorgó el 29 de diciembre de 2025. La operación de pago se ejecutó el 23 de abril de 2026 con fondos de un préstamo en dólares que obtuvo la firma La Tropa SAE.

Ese mismo 23 de abril, La Tropa SAE transfirió el importe al Grupo Vázquez SAE.

Un día después, tras una conversión de dólares a guaraníes, el Grupo Vázquez envió el dinero a Itti, que a su vez lo transfirió a Mowi SA para saldar parte de una deuda de G. 33.500 millones.

Otros orígenes de los fondos

En el caso de Mowi SA, el equipo de EFS también reconstruyó el pago de un sobregiro de G. 105.090 millones contratado el 2 de enero de 2026. Este sobregiro se saldó el 30 de enero mediante fondos recibidos de Itti y Redisa.

El dinero de Redisa provino de cuentas en dólares a nombre de Redipro (Red Digital de Procesamiento SA), Redisa (Red Digital SA) e Itti. El 30 de enero pasado, los dólares pasaron a Vinanzas SA, firma que convirtió la divisa a guaraníes, transfirió inmediatamente el dinero a Redisa y esta lo depositó en la cuenta de Mowi SA como beneficiaria final.

Por su parte, los recursos que utilizó Itti se originaron en un préstamo concedido a Aime SA Corredora de Seguros y en una operación de cambio de divisas efectuada por Vinanzas SA.

Además, Itti realizó cuatro transferencias al Grupo M SA entre marzo y abril de 2026 para saldar y amortizar sobregiros. La firma Redipro también intervino en la cancelación de otro sobregiro del Grupo M SA.

De intermediaria a la “compradora”

Un memorando del 10 de julio de 2026, elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, evidenció otro papel de Vinanzas SA dentro de las operaciones crediticias de Ueno Bank con Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. En aquel documento, Rivarola recomendó no admitir una venta de cartera de esas tres empresas a Vinanzas, operación con la que pretendían subsanar el exceso frente a los topes legales para créditos a vinculadas (fijados en el 20% del patrimonio efectivo de la entidad bancaria).

Así, Vinanzas –que ya figuraba en el circuito con la inyección de fondos destinados a pagos parciales mediante recursos de otras empresas del Grupo Vázquez– asumió luego el rol de “compradora” para tapar la presunta violación de los límites normativos en los préstamos multimillonarios de Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA.

El BCP no precisó al Senado si aprobó o rechazó dicha operación. La banca matriz, presidida por Carlos Carvallo (extitular de Financiera Ueno, convertida luego en Ueno Bank), se limitó a señalar que Ueno Bank subsanó el exceso en los límites prudenciales.

Asimismo, indicó que abrió un sumario administrativo por una supuesta financiación indirecta, pero ocultó el antecedente de que esa investigación se abrió el 24 de septiembre de 2026, una semana después de recibir el pedido de informe del Senado.

PRÓXIMA NOTA:

¿Casualidad? Las empresas “salvadoras” también arrastran deudas millonarias con Ueno Bank.