Los chats de Zenaida: “Me cobró 15.000.000 por mi nombramiento”, denuncia funcionaria

“La razón que me dio para no renovar el contrato fue que no tengo estabilidad. Yo entré en el año 2023 por pedido de ella (Zenaida Delgado). Yo le llegué a pagar 50 (millones). Saqué un préstamo de 30.000.000 del BNF y 20.000.000 del fondo jubilatorio. Mi salario era 7.500.000 y se me descontaba dos millones y algo mensual”, explicó Leonarda Vera, su excuñada.

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La misma afirma que el “distanciamiento” se produjo después que Delgado haya terminado la relación con su hermano Gustavo Vera. “Tengo tres compañeros que ya fueron desvinculados. Ellos firmaron su contrato hoy y mañana ya serán dados de baja de nuevo”, denunció la mujer.

El Modus operandi

La exconcuñada de Zenaida dijo que la primera intimación para la “coima” se produjo en una reunión familiar. “Ella me dijo que ‘su sobrino era muy agradecido con ella’; ahí entendí todo”, relató.

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Explicó que Delgado es su codeudora de la deuda de los 20.000.000. “Yo le entregué a ella (Zenaida) ese (los 20.000.000) en efectivo. Fue en su camioneta un día que ella salió de la sesión. Ahí yo le entregué”, aseguró. Agregó que lo mismo hacía con otros funcionarios.

“Ella tuvo problemas con mi hermano y por eso me despidió. Es mentira que yo falsifiqué su firma y todo eso. Yo no tengo problemas en que se revise mi telefono y todo eso”, agregó la mujer.

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Además, dijo que por miedo a represalias y a la influencia que pudiera tener la senadora en el Ministerio Público, no realizó la denuncia ante fiscalía. “A mi no me amenazó, pero a mis compañeras si”, confirmó.

También dijo que durante 15 meses vivió en su hogar pero aseguró que nunca le cobró alquiler por lo que el monto que debía entregarle, era en concepto de “coima”. “Yo sé que como 15 personas le daban cuota a ella como peaje. Depende de cuanto era el sueldo y todo eso”, admitió. Dijo además que, en caso de que el “cliente”, cobrara un plus, Delgado se quedaba con la totalidad de ese ingreso.

🔴 CASO ZENAIDA: EXHIBEN TRANSFERENCIAS A LA SENADORA Y A SU EXPAREJA



📌 En medio de las denuncias por presuntos cobros a funcionarios, se revelaron los comprobantes de transferencias bancarias que, según explicó @MRehnfeldt, tienen como destinatarios a la senadora Zenaida… pic.twitter.com/vnFOSY6lb5 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 26, 2026

Más casos iguales

Por su parte, Lorena Gauto comentó que ingresó como contratada en octubre de 2023, y que el primer pedido llegó mediante una promesa de nombramiento. “Yo entré y no sabía de las condiciones. Cuando hablamos de mi nombramiento, ahí ella me dijo que había un monto que yo le tenía que dar. En ese momento me pidió 50.000.000 pero yo no podía prestar ese monto. Entonces saqué 15.000.000 acá del fondo jubilatorio”, refirió la afectada.

Para ese momento, Zenaida Delgado ya no podía ofrecer su aval para contraer la deuda debido a que ya había hecho lo mismo con varios funcionario y alcanzó un tope. “Ella misma me buscó para mi codeudora y fue una funcionaria antigua de acá. Ella quería que yo saque 25.000.000, hay mensajes de eso. Yo solicité 15.000.000 porque no quería endeudarme y no iba a poder salvar eso”, añadió.

🔴 CASO ZENAIDA: EXHIBEN MENSAJES Y AUDIOS SOBRE EL PRESUNTO PEAJE SALARIAL



📌Capturas de pantalla y audios relacionados con las denuncias contra la senadora Zenaida Delgado.



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Consultada sobre si también le “requería” por el plus, dijo que no, “pero si me cobró ese 15 millones por mi nombramiento”, aseguró.

Al igual que su excuñada, Gauto dijo que la situación empezó a cambiar cuando terminó el vínculo con su entonces pareja. “Ella metió su problema familiar en lo laboral. Después me pidió 100.000.000. Me tenía bloqueada y se comunicaba conmigo por otra compañera. Después un día me escribió a pedirme eso. Me dijo que 50 millones quería ahora y otros 50 en diciembre”, denunció.

🔴 CASO ZENAIDA: DENUNCIANTE AFIRMA QUE PAGÓ G. 15 MILLONES POR SU NOMBRAMIENTO



📌 Una de las funcionarias denunciantes del caso que involucra a la senadora Zenaida Delgado aseguró que entregó G. 15 millones para obtener su nombramiento en el Congreso, aunque la legisladora… pic.twitter.com/aMf4efYMlh — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 26, 2026

Presentarán denuncia ante la fiscalía

A través de su cuenta de X, el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, comunicó que luego de ser recibidas las denuncias contra Zenaida Delgado, presentarán una denuncia ante el Ministerio Público.

🔴 CASO ZENAIDA: DENUNCIANTE AFIRMA QUE ENTREGÓ G. 50 MILLONES EN EFECTIVO A LA SENADORA



📌 Leonarda Vera, una de las funcionarias denunciantes del caso que involucra a la senadora Zenaida Delgado, afirmó que entregó G. 50 millones en efectivo y que la entrega se realizó dentro… pic.twitter.com/3iyZmYLB6Q — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 26, 2026

“Ante las denuncias publicadas en las últimas horas contra la senadora Zenaida Delgado, informo que desde la Presidencia del Congreso Nacional se presentará una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el caso y la eventual participación de otras personas”, tuiteó Bachi.

“Desde la Presidencia de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional, facilitaremos la documentación institucional que requiera la investigación, con pleno respeto al debido proceso. Es fundamental que la justicia actúe con celeridad e imparcialidad”, agregó el titular del Parlamento Nacional.