A La Gran 7-30
26 de octubre de 2026 - 13:02

AUDIO: Elecciones en Brasil: Santiago Peña destaca reelección de Lula da Silva y destacó “agenda de integración”

Santiago Peña con chaqueta oscura y camisa clara, atento, junto a Raúl Luis Latorre Martínez en un evento lleno de público.
Santiago Peña en primera fila en el acto de entrega de títulos de propiedad para beneficiarios de la Reforma Agraria del Gobierno del Paraguay.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay
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