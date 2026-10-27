Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian

Hoy la senadora del partido CN, Yolanda Paredes, presentó el pedido de pérdida de investidura de su colega cartista, Zenaida Delgado, denunciada por supuestos cobros de las bonificaciones que conseguía para los funcionarios a su cargo en la Cámara de Senadores.

Lorena Gauto y Leonarda Vera son las funcionarias que denunciaron el esquema de extorsión, que serían parientes de Gustavo Vera Santander, expareja de la legisladora. Por su parte, Zenaida denunció que Vera la amenazó con difundir un video íntimo de ella y negó las acusaciones de los supuestos “peajes” a las funcionarias a su cargo.

Hoy, una enardecida Fátima Delgado, hermana de Zenaida, se presentó a la Cámara de Senadores para defender ante los medios de prensa a la legisladora. Reiteró que Zenaida está siendo amenazada por Gustavo Vera y lo responsabilizó directamente en caso de que le ocurra algo.

“Ella está peleando ahora por defender lo que ya les habia dicho, quisieron pruebas, ella ya tiró sus pruebas de que fue amenazada por esta gente que vino ‘acongraciadamente’ como cualquiera de nosotros a pedir trabajo y fue totalmente amenazada, fue amenazada desde el día cero por el señor Gustavo Vera, fue coaccionada”(sic), sostuvo.

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“Sensibilidad” hizo que Zenaida contratara a familiares del exnovio

Consultada por qué cedió al pedido de su actual expareja de contratar a sus parientes, Fátima respondió que lo hizo “porque esa es la sensibilidad de todas las mujeres, que como mujer le afecta, no interesa ni el estatus social ni que calidad de título tenga”(sic).

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Sobre las transferencias que se presentaron como pruebas, argumentó que tanto Zenaida como sus funcionarios se prestaban plata y se devolvían. Además, amenazó con querellar a periodistas y legisladores que afirman que su hermana es una “peajera”.

Aseguró que además de las amenazas de Gustavo Santander, recibió amenazas de sectores ligados al narcotráfico de la zona norte del país, específicamente de Tacuatí.

Criticó a la senadora Celesta Amarilla por escandalizarse por el caso de Zenaida “siendo de que ella tiene que escandalizarse mucho más de como llegó la merienda escolar a sus arcas a ella en su privaté, señora, para comprar tu casa en Sanber antes de ser presidenta y a nosotros nos sigue tocando ser la lacra y la rasca como vos decís, porque a vos te ayudó bien tu marido a robar al Estado”(sic).

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También se dirigió a la senadora colorada Lilian Samaniego, a quien señaló de tener “cuentos, inicios en IPS, te dedicaste a robar todo y todo está en la historia”.

“Están ahora las pruebas de que esta gente le vino amenazando a mi hermana, con el narcotráfico le vino amenazando y ella es una mujer y tiene una hija y les pidió por favor y esto no quería pasar y ahora ya vieron que es real, que es un hecho real, que ella está siendo amenazada por el narcotráfico de Tacuati, de los norteños, vivan los norteños, como son de hombres”, refirió.