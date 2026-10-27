Retiran tobillera, pero igual dejan preso a multimillonario chino requerido en extradición

El detenido para extradición es Jin Xiaodi, de 43 años, nacido en China, quien tiene una cédula paraguaya auténtica pero aparentemente de contenido falso a nombre de Eason Tay Jin, de 39 años, supuestamente nacido en Filipinas.

El extranjero se halla depositado desde ayer en el Departamento Judicial de la Policía Nacional (PN), en el barrio Tacumbú de Asunción.

Fue luego de que le retiraron la tobillera electrónica que usaba en el marco de un proceso por producción de documentos no auténticos, justamente por la cédula paraguaya que le dieron.

Sobreseimiento provisional en caso de cédula paraguaya de contenido falso

En este caso, fue beneficiado con un sobreseimiento provisional pedido por el fiscal de Luque, Orlando Edguar Paiva Notario, y concedido por el juez de la misma ciudad, Nelson Ramón Romero Rodríguez.

El oficio emitido por el Juzgado ordena “levantar todas las medidas cautelares que pesan sobre Eason Tay Jin, en el marco de la presente causa, debiendo los agentes del cumplimiento de la ley cerciorarse si el imputado no posee otra medida restrictiva de libertad, ya sea con el nombre de Eason Tay Jin o con el nombre de Xiaodi Jin”.

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En tanto que el informe de los policías intervinientes dice que “verificados los datos y consultados en el sistema informático de la Policía Quantum Integrado se corroboró que a nombre de Eason Tay Jin no cuenta con causas pendientes, y verificados los datos con el nombre de Xiaodi Jin se constató que en el sistema figura con dos números de prontuarios, en los cuales se verifica que posee orden de detención sobre la Causa N° 6-2026, caratulada Exhorto: Jin Xiaodi sobre Detención con fines de extradición, emanada por el Juzgado Penal de Garantias N° 7 de Asunción, Según Oficio N° 1.860, de fecha 7 de octubre de 2026″.

Pedido de extradición en estudio, es por supuesta estafa

Efectivamente, Jin Xiaodi soportaba una orden de detención con fines de extradición emitida por el juez Raúl Esteban Florentín Cueto, en su carácter de interino de su colega Miguel Ángel Palacios Méndez. Así las cosas, la Policía dio cumplimiento a la orden judicial prácticamente 20 días después de su firma.

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Jin Xiaodi es “requerido por la Fiscalía Popular de la ciudad de Pingdu, provincia de Shandong, de la República Popular China, por la supuesta comisión del hecho punible de captación ilegal de depósitos del público”.

Según el exhorto de extradición, Jin Xiaodi dirigía hasta el año 2012 en la ciudad de Pingdu una empresa financiera denominada Qingdao Zhuoren Inversiones, que “ofrecía depósitos con altos intereses y sin riesgo de pérdida”.

El documento explica que “los plazos de inversión eran de 1, 3, 6 y 12 meses, con una rentabilidad prácticamente fija del 2% mensual, alcanzando hasta un 22% anual”.

Básicamente, Jin Xiaodi captó supuestamente los ahorros de varios clientes y luego vino a Paraguay con ese dinero, que sería el equivalente a unos 19 millones de dólares.

Ahora, la Policía debe ingeniarse para tramitar la extradición del detenido, ya que Paraguay no tiene relación diplomática con China.

Una posibilidad es canalizar la entrega del chino a través de las Naciones Unidas, por donde vino el exhorto.