Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición

La senadora Zenaida Delgado enfrenta un escenario cada vez más complicado en el Congreso. Tras la presentación de un pedido de pérdida de investidura por supuesto uso indebido de influencias, los apoyos a su expulsión van en aumento y crece la incertidumbre sobre su futuro político.

Según fuentes legislativas, referentes del oficialismo habrían pedido a Delgado que renuncie a su banca, siguiendo el camino de Javier “Chaqueñito” Vera y Norma Aquino, alias Yamy Nal, quienes ingresaron al Senado por Cruzada Nacional y posteriormente se sumaron al cartismo.

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Si se consolida una mayoría absoluta a favor de la pérdida de investidura, la salida de Delgado podría volverse inminente. En las próximas horas se verá si la legisladora presenta su renuncia o si el Senado avanza con el proceso.

¿Quiénes votarían a favor de expulsar a Zenaida Delgado?

Según el relevamiento de votos realizado por ABC Color, 29 senadores aparecen a favor de la pérdida de investidura, mientras que otros 13 todavía están en duda. La lista podría cambiar a medida que se definan las posiciones, especialmente luego de la reunión de los senadores neopeñistas.

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Votos a favor (29)

Colorados cartistas

Gustavo Leite

Antonio Barrios

Colorados peñistas

Basilio “Bachi” Núñez

Javier Zacarías Irún

Óscar “Cachito” Salomón

Derlis Maidana

Colorados disidentes

Mario Varela

Blanca Ovelar

Lilian Samaniego

Alfonso Noria

Juan Afara

Arnaldo Samaniego

Ramón Retamozo

Independientes

Colym Soroka

Carlos Núñez Agüero

Aliado oficialista

Dionisio Amarilla

Opositores

Ignacio Iramain

Yolanda Paredes

Líder Amarilla

Eduardo Nakayama

Celeste Amarilla

Esperanza Martínez

José Oviedo

Rubén Velázquez

Walter Kobylanski

Enrique Salyn Buzarquis

Rafael Filizzola

Lucía Mendoza

Sergio Rojas

Votos en duda (12)

Natalicio Chase

Patrick Kemper

Guadalupe Aveiro

Juan Carlos “Nano” Galaverna

Derlis Osorio

Orlando Penner

José “Pakova” Ledesma

Hermelinda Alvarenga

Noelia Cabrera

Édgar López

Luis Pettengill

Lizarella Valiente

¿Quiénes están en contra?

Zenaida Delgado

¿Quiénes están de viaje?

Los senadores Ever Villalba y Pedro “Pipo” Díaz Verón figuran entre los legisladores que se encuentran de viaje por actividades parlamentarias en Santa Cruz de Tenerife, España, en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, según el relevamiento citado.

Mientras que el senador Silvio “Beto” Ovelar fue a España a recibir un título en estrategia, defensa y seguridad en la Universidad en Salamanca.

Ever Villalba (Parlatino)

Pedro “Pipo” Díaz Verón (Parlasur)

Silvio “Beto” Ovelar (licencia particular - España)

¿De qué se acusa a Zenaida Delgado?

La senadora Yolanda Paredes presentó un pedido de pérdida de investidura contra Delgado por supuesto uso indebido de influencias. La legisladora también enfrenta una investigación penal por un presunto esquema de coimas o “peaje salarial” que habría afectado a funcionarias del Senado.

Tres funcionarias que estaban a su cargo la denunciaron y aportaron pruebas. Según sus declaraciones, Delgado les habría exigido dinero a cambio de sus nombramientos o puestos laborales dentro de la Cámara Alta. Los montos supuestamente solicitados habrían alcanzado hasta G. 100 millones.

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El Ministerio Público abrió una causa penal contra la legisladora tomando como base la denuncia presentada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.

La investigación deberá determinar si existieron las exigencias denunciadas y establecer las eventuales responsabilidades penales. Por su parte, el Senado deberá definir si existen los votos necesarios para avanzar con la pérdida de investidura.

Fuente del relevamiento de votos: ABC Color.