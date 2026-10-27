Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición

La senadora Zenaida Delgado enfrenta un escenario cada vez más complicado en el Congreso. Tras la presentación de un pedido de pérdida de investidura por supuesto uso indebido de influencias, los apoyos a su expulsión van en aumento y crece la incertidumbre sobre su futuro político.
Según fuentes legislativas, referentes del oficialismo habrían pedido a Delgado que renuncie a su banca, siguiendo el camino de Javier “Chaqueñito” Vera y Norma Aquino, alias Yamy Nal, quienes ingresaron al Senado por Cruzada Nacional y posteriormente se sumaron al cartismo.
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Si se consolida una mayoría absoluta a favor de la pérdida de investidura, la salida de Delgado podría volverse inminente. En las próximas horas se verá si la legisladora presenta su renuncia o si el Senado avanza con el proceso.
¿Quiénes votarían a favor de expulsar a Zenaida Delgado?
Según el relevamiento de votos realizado por ABC Color, 29 senadores aparecen a favor de la pérdida de investidura, mientras que otros 13 todavía están en duda. La lista podría cambiar a medida que se definan las posiciones, especialmente luego de la reunión de los senadores neopeñistas.
Votos a favor (29)
Colorados cartistas
- Gustavo Leite
- Antonio Barrios
Colorados peñistas
- Basilio “Bachi” Núñez
- Javier Zacarías Irún
- Óscar “Cachito” Salomón
- Derlis Maidana
Colorados disidentes
- Mario Varela
- Blanca Ovelar
- Lilian Samaniego
- Alfonso Noria
- Juan Afara
- Arnaldo Samaniego
- Ramón Retamozo
Independientes
- Colym Soroka
- Carlos Núñez Agüero
Aliado oficialista
- Dionisio Amarilla
Opositores
- Ignacio Iramain
- Yolanda Paredes
- Líder Amarilla
- Eduardo Nakayama
- Celeste Amarilla
- Esperanza Martínez
- José Oviedo
- Rubén Velázquez
- Walter Kobylanski
- Enrique Salyn Buzarquis
- Rafael Filizzola
- Lucía Mendoza
- Sergio Rojas
Votos en duda (12)
- Natalicio Chase
- Patrick Kemper
- Guadalupe Aveiro
- Juan Carlos “Nano” Galaverna
- Derlis Osorio
- Orlando Penner
- José “Pakova” Ledesma
- Hermelinda Alvarenga
- Noelia Cabrera
- Édgar López
- Luis Pettengill
- Lizarella Valiente
¿Quiénes están en contra?
- Zenaida Delgado
¿Quiénes están de viaje?
Los senadores Ever Villalba y Pedro “Pipo” Díaz Verón figuran entre los legisladores que se encuentran de viaje por actividades parlamentarias en Santa Cruz de Tenerife, España, en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, según el relevamiento citado.
Mientras que el senador Silvio “Beto” Ovelar fue a España a recibir un título en estrategia, defensa y seguridad en la Universidad en Salamanca.
- Ever Villalba (Parlatino)
- Pedro “Pipo” Díaz Verón (Parlasur)
- Silvio “Beto” Ovelar (licencia particular - España)
¿De qué se acusa a Zenaida Delgado?
La senadora Yolanda Paredes presentó un pedido de pérdida de investidura contra Delgado por supuesto uso indebido de influencias. La legisladora también enfrenta una investigación penal por un presunto esquema de coimas o “peaje salarial” que habría afectado a funcionarias del Senado.
Tres funcionarias que estaban a su cargo la denunciaron y aportaron pruebas. Según sus declaraciones, Delgado les habría exigido dinero a cambio de sus nombramientos o puestos laborales dentro de la Cámara Alta. Los montos supuestamente solicitados habrían alcanzado hasta G. 100 millones.
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El Ministerio Público abrió una causa penal contra la legisladora tomando como base la denuncia presentada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.
La investigación deberá determinar si existieron las exigencias denunciadas y establecer las eventuales responsabilidades penales. Por su parte, el Senado deberá definir si existen los votos necesarios para avanzar con la pérdida de investidura.
Fuente del relevamiento de votos: ABC Color.