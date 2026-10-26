A La Gran 7-30
26 de octubre de 2026 - 13:06

AUDIO: Hambre Cero: Contraloría auditará a municipios y gobernaciones por deficiencias de infraestructura

Cocineras de Hambre Cero en la Escuela Básica N.º 14.946 “Riacho González”, de Puerto Pinasco.
Cocineras de Hambre Cero trabajan en la Escuela Básica N.º 14.946 en Puerto Pinasco, preparando alimentos para la comunidad.Gentileza MDS
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