A La Gran 7-30
26 de octubre de 2026 - 13:04

AUDIO: “Peajes”: Mesa Directiva del Senado impulsa la pérdida de investidura de Zenaida Delgado

Reunión de la Mesa Directiva del Senado. Los senadores y las senadoras que estuvieron presentes cuando se trató el caso de la senadora Zenaida Delgado.
Reunión de la Mesa Directiva del Senado. Los senadores y las senadoras que estuvieron presentes cuando se trató el caso de la senadora Zenaida Delgado.
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