A La Gran 7-30
26 de octubre de 2026 - 09:29

AUDIO: Senadora Yolanda Paredes solicitará pérdida de investidura de Zenaida Delgado

Zenaida Delgado (ANR-HC), senadora tránsfuga.
Zenaida Delgado (ANR-HC), senadora tránsfuga.ABC Color
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