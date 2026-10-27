A La Gran 7-30
27 de octubre de 2026 - 10:22

AUDIO: Detergente de oro: Nenecho va a juicio oral por desvío de G. 1.808 millones

Audiencia Preliminar de Nenecho Rodríguez en el 4to piso torre norte del palacio de justicia.
Audiencia Preliminar de Nenecho Rodríguez.Gustavo Machado
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