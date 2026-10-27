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Copa Paraguay
27 de octubre de 2026 - 21:35

Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay

Gustavo Aguilar recibe las felicitaciones de sus compañeros tras anotar el segundo tanto de Libertar, en el duelo por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2026.

Libertad tuvo que sufrir para derrotar por 3-1 con dos goles en tiempo de adición al Independiente de Campo Grande, representante de la División Intermedia, en el duelo por los cuartos de final de la Copa Paraguay, disputado en el estadio La Arboleda. Con esta victoria, el Gumarelo se anota entre los cuatro mejores del certamen, donde aguarda por el ganador del duelo entre Sportivo Luqueño y Recoleta FC que se enfrentan mañana en Itauguá.

Por ABC Color
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El partido comenzó con un claro dominador: Libertad asumió el protagonismo absoluto y monopolizó la posesión del balón. Enfrente, un cauteloso Independiente de Campo Grande reconoció sus limitaciones tácticas, apostando por un bloque ordenado y confiriendo sus pocas fichas a las réplicas por las bandas con Dramane Diarra y Denis Zárate. Sin embargo, la obligación de replegar líneas dejó demasiado aislado a Sergio Dietze en ataque, anulando cualquier posibilidad real de peligro en el área rival.

Lea más: Nelson Haedo Valdez: “Hoy volvimos a ver el Libertad intenso”

Superado el primer cuarto de hora, el dominio de Libertad comenzó a traducirse en mayor verticalidad y peligro. La primera aproximación nítida nació en los pies de Rodrigo Villalba, quien trianguló con Iván Ramírez. Este último devolvió de taco con sutileza para dejar perfilado a su compañero; sin embargo, cuando Villalba sacó el zurdazo con destino de red, apareció el oportuno cruce defensivo de Rony Frank, cuyo desvío elevó el esférico por encima del travesaño defendido por Rodrigo Frutos.

El Gumarelo continuaba instalándose en terreno rival, evidenciando la diferencia de categoría frente al representante de la División Intermedia. Superada la media hora de juego, el conjunto albinegro volvió a avisar con peligro: un envío desde la derecha encontró al borde de la medialuna a Marcelo Fernández, quien buscó la pared con Iván Ramírez. El iteño sacó un remate con intención de colocarlo, pero el balón se perdió a un metro del poste derecho.

Aunque por momentos las asociaciones colectivas no terminaban de cristalizarse para el equipo dirigido por Nelson Haedo Valdez, en la recta final de la primera etapa llegó la apertura del marcador. Todo nació de un error en salida del rival: Nicolás Rojas intentó proteger el esférico ante la presión asfixiante de Iván Ramírez, quien le robó la pelota y sacó un derechazo potente. El arquero Rodrigo Frutos logró desviar el disparo, pero dejó el rebote servido para que Marcelo Fernández empujara el balón al fondo de la red.

El tanto inicial sacudió a un combativo «Inde», que antes de que se cerrara la primera etapa generó un par de ocasiones claras para encontrar la paridad. Primero avisó con un potente disparo a media altura de Claudio Burgos, encontrando una gran respuesta de Víctor Rojas, quien voló sobre su poste derecho para desviar la pelota al córner. De ese tiro de esquina, ejecutado por Denis Zárate al primer palo, llegó una peinada de Elías Sarquis que José Portillo por poco no alcanzó a empujar en el segundo poste.

En el complemento, Libertad pareció replegarse para administrar la mínima diferencia, confiando en la desesperación de un rival obligado a proponer. Sin embargo, el encuentro entró en una peligrosa meseta que alejó el peligro de ambas áreas. El Gumarelo se convirtió en un manojo de imprecisiones, incapaz de anotar el tanto de la tranquilidad, lo que terminó revitalizando al representante de la segunda división, que empezó a animarse cada vez más.

Detalles del duelo entre Libertad e Independiente de Campo Grande, por los cuartos de final de la Copa Paraguay.
Detalles del duelo entre Libertad e Independiente de Campo Grande, por los cuartos de final de la Copa Paraguay.

Cuando el cronómetro rozaba el último cuarto de hora, el premio a la insistencia llegó para el elenco comandado por Claudio Vargas. La jugada del empate nació de un saque lateral ofensivo que desató una serie de disputas aéreas en el área, hasta que el balón le quedó a Denis Zárate. Sin margen para maniobrar, Zárate resolvió con un recurso exquisito de taco para dejar de frente al arco a Claudio Burgos; este acomodó el esférico y sacó un remate de puntín que, tras un desvío providencial en Thiago Fernández, descolocó por completo al portero Víctor Rojas y se metió de campana en el ángulo derecho.

El tanto de la igualdad sirvió como un llamado de alerta para Libertad, que quiso evitar a toda costa la definición por penales. El agónico desahogo llegó ya en tiempo de adición: Gustavo Aguilar apareció para conectar con un leve desvío de cabeza un centro cerrado de Elvio Vera, hacia la esquina izquierda de Rodrigo Frutos. Y cuando el partido agonizaba, apenas un minuto después, Lorenzo Melgarejo sentenció la historia. Con un brillante control orientado, emprendió una carrera vertiginosa desde la mitad de la cancha y, en el mano a mano con Frutos, rubricó la victoria con una exquisita definición por encima del arquero.

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