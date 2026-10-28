Una mujer fue aprehendida en Capiatá tras el robo de cruces históricas

La intervención policial ocurrió en una vivienda del barrio Piro’y, donde los agentes policiales hallaron varias cruces denunciadas como robadas por vecinos. El comisario Antonio Acosta, de la Comisaría Octava de Capiatá, informó que “se llegó a aprehender a una mujer y en su poder se encontró varias cruces”.

Entre las evidencias incautadas figuran dos cruces grandes de madera, además de numerosas piezas metálicas sustraídas de aparentemente de algún cementerio.

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Una de las cruces de madera posee un valor patrimonial significativo para la comunidad. Según el repote, había sido instalada hace más de un siglo por misioneros franciscanos en la zona. Vecinos y devotos construyeron posteriormente un nicho para proteger la reliquia religiosa antes de que desapareciera del sitio.

Familiar pide asistencia médica para la mujer

Los vecinos alertaron a las autoridades tras observar a la sospechosa trasladar los objetos hasta su domicilio particular. Posteriormente, la madre de la aprehendida facilitó el ingreso de los uniformados a la propiedad.

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El comisario Acosta explicó que “dialogamos con su madre, y la misma nos manifestó que había muchas cosas dentro de su vivienda y nos permitió el acceso”. La familiar también pidió contención médica para la detenida.

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Durante el procedimiento, “nos pidió ayuda para que le podamos ayudar y hacerle llegar hasta el neuropsiquiátrico”, detalló el jefe policial sobre el estado de salud mental de la mujer, ahora aprehendida. El caso quedó a cargo del Ministerio Público para definir las medidas judiciales correspondientes.