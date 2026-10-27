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Polideportivo
27 de octubre de 2026 - 22:43

La Albirroja U15 volvió al país con una conquista histórica

La selección paraguaya masculina de básquetbol U15 regresó este martes por la noche al país con una conquista histórica.
La selección paraguaya masculina de básquetbol U15 regresó este martes por la noche al país con una conquista histórica.

La selección paraguaya que se consagró campeona del Clasificatorio Sudamericano y aseguró su presencia en el FIBA AmeriCup U16 de 2027 arribó esta noche al país.

Por ABC Color
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La selección paraguaya masculina de básquetbol U15 regresó este martes por la noche al país con una conquista histórica. El equipo dirigido por Benjamín Cano se consagró campeón del Clasificatorio Sudamericano al FIBA AmeriCup U16 de 2027, disputado del 21 al 25 de octubre en Castro, Chile, tras vencer por 71-67 a la selección anfitriona en la final.

Lea más: Paraguay se corona frente a Chile y consigue el tercer cupo para la AmeriCup U16

El título representa un hito para el básquetbol nacional, ya que Paraguay conquistó por primera vez el Sudamericano de la categoría, luego de los subcampeonatos de 1997 y 2016. La campaña incluyó victorias ante Venezuela, Ecuador y Chile, además de una derrota en el certamen.

La delegación volvió con el trofeo y la clasificación asegurada para el FIBA AmeriCup U16 de 2027, un premio al trabajo de una generación que logró ubicarse en lo más alto del continente.

En el plano individual, Noah Young fue distinguido como el Jugador Más Valioso (MVP) del campeonato, mientras que Iván Nuevo integró el All-Star Starting 5, el quinteto ideal que reúne a cinco de los basquetbolistas más destacados de la competencia.

El plantel campeón estuvo integrado por Noah Young, Mateo Cataldi, Iván Nuevo, Gonzalo Leiva, Santino Mandolini, Johannes Müller, Nicolás Varela, Álvaro Ramírez, Pedro Castiñeira, Benjamín Sánchez, Thiago Ríos y Gianluca Dohmen.

La consagración abre una nueva etapa para el básquetbol formativo paraguayo, con el desafío de llevar este impulso a la competencia continental del próximo año.

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