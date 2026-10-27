Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego

Fátima Delgado de Kessler, hermana de la parlamentaria Zenaida Delgado, se vio obligada a dar un paso atrás y rectificar públicamente las graves acusaciones de corrupción que había lanzado horas antes en contra de la senadora colorada disidente Lilian Samaniego. La retractación se dio luego de que Samaniego le enviara una notificación notarial exigiendo que se ratifique o se rectifique sobre sus dichos.

El cruce se desencadenó cuando Fátima Delgado se presentó este martes en la Cámara de Senadores con la intención de defender públicamente a su hermana.

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Durante un accidentado contacto con los medios de comunicación, la mujer lanzó duros ataques contra referentes de la oposición y de la disidencia colorada. En ese contexto, arremetió de forma directa contra Samaniego, acusándola de haber cometido supuestos actos de corrupción durante sus inicios en el Instituto de Previsión Social (IPS). “Te dedicaste a robar todo y todo está en la historia”, había expresado abiertamente ante las cámaras.

Notificación notarial y la rápida rectificación

La respuesta de la senadora Lilian Samaniego no se hizo esperar en el plano legal. La legisladora promovió una intimación formal a través de una escribana pública, quien se apersonó en el domicilio de Fátima Delgado para leerle el requerimiento. La diligencia exigía a la mujer definir de forma clara si sostenía sus acusaciones o si se desdecía de las mismas, bajo advertencia de iniciar acciones judiciales por calumnia e injuria.

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Ante la presencia de la notaria y el peso de las eventuales consecuencias penales, Fátima Delgado optó rectificar en el acto sus expresiones vertidas contra la parlamentaria.

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La diligencia concluyó con el labrado del acta correspondiente y la firma de las partes, cerrando así el frente judicial con Samaniego.

Ataques cruzados contra Celeste Amarilla y denuncias de amenazas

La arremetida de la hermana de Zenaida Delgado no se limitó únicamente a la figura de Samaniego. La mujer también apuntó contra la senadora liberal Celeste Amarilla, quien había criticado con dureza las denuncias de “peaje” en el despacho oficialista.

Delgado cuestionó agriamente el patrimonio de Amarilla, haciendo alusión a su residencia en San Bernardino y sugiriendo irregularidades en contratos pasados. “Ella tiene que escandalizarse mucho más de cómo llegó la merienda escolar a sus arcas”, disparó.

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Asimismo, Fátima Delgado intentó desviar la atención sobre las denuncias que pesan contra su hermana, asegurando que la legisladora está siendo víctima de constantes amenazas por parte de su expareja, Gustavo Vera.