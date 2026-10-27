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Nacionales
27 de octubre de 2026 - 21:42

Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia

La fiscal Marlene González habló del caso de la investigación abierta contra la senadora Zenaida Delgado y reveló que el escrito era escueto. El caso se caratuló por tráfico de influencias y este jueves declaran las funcionarias que acusan a la senadora.

Por ABC Color
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La agente fiscal designada para el caso contra la senadora Zenaida Delgado, Marlene González, dio detalles del estado del expediente. Señaló que el escrito inicial ingresado a la institución es sumamente básico y no aporta los nombres ni los detalles de las supuestas personas afectadas.

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP por ABC TV, la representante del Ministerio Público explicó que la denuncia presentada por el propio presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, es bastante escueta y no sindica de forma precisa a las víctimas de los presuntos cobros indebidos.

Lea más: ¿Oficialismo recula con Zenaida?: “Peñistas” hicieron el vacío a las denunciantes

Ante este escenario, la Fiscalía se ve obligada a construir la investigación prácticamente desde cero. “De cero significa que primeramente debemos escuchar que dicen las supuestas víctimas”, señaló.

Citan a tres denunciantes y reconfiguran el expediente

Para darle cuerpo y rigor jurídico al proceso, la fiscala González confirmó que citó para este jueves a tres de las supuestas víctimas a fin de que presten declaración testimonial bajo fe de juramento. Si bien el formulario de entrada calificó el hecho de forma genérica como un evento “a determinar”, se reconfiguró provisoriamente la carátula hacia la figura de “tráfico de influencias y otros”.

La investigadora remarcó que este rótulo inicial es dinámico y que, dependiendo del peso de las pruebas que se arrimen al expediente, la conducta de la parlamentaria podría tipificarse como cobro indebido de honorarios, extorsión, coacción o cohecho.

Lea más: Caso Zenaida Delgado: estado de cuenta registra aportes, deuda propia y dos créditos como codeudora

La fiscal señaló que las publicaciones periodísticas y las capturas de pantalla de WhatsApp que circularon en los medios de comunicación no constituyen por sí solas elementos de convicción suficientes dentro de un proceso penal. Todo el material expuesto públicamente deberá ser sometido a un estricto rigor de peritaje y cotejo técnico para determinar si los mensajes son auténticos, si no fueron sacados de contexto y si realmente sustentan la comisión de un hecho punible atribuible a la legisladora.

Fiscal da garantía de objetividad y análisis de la contraparte

La fiscal sostiene que el papel de la Fiscalía es mantener una postura firme de neutralidad y objetividad. En ese sentido, sostuvo que se escuchará el relato de las víctimas pero otorgándole también a la senadora Zenaida Delgado el derecho constitucional a defenderse y presentar sus descargos.

Lea más: Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian

La parlamentaria oficialista ya había calificado de falsedades absolutas las acusaciones vertidas por sus exempleadas y anunció que promoverá denuncias penales por calumnia y denuncia falsa contra quienes la acusaron.

En ese sentido, la fiscala González recordó que el Ministerio Público no se dejará llevar por presiones mediáticas o conveniencias políticas de coyuntura. Argumentó que si del análisis técnico de los elementos de prueba no se logra consolidar la existencia de un delito o la participación de la denunciada, la institución tiene la obligación legal y ética de dar un paso al costado y disponer el cierre de las actuaciones, tal como lo establece el Código Procesal Penal.

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