A La Gran 7-30
27 de octubre de 2026 - 12:09

AUDIO: Gremios y asegurados: “No vamos a descansar” hasta que IPS que retire sus fondos de Ueno

Cuatro hombres alrededor de mesa con mantel amarillo; uno habla mientras otros escuchan, en sala de reuniones con documentos y vasos.
Bernabé Penayo, Acción Sindical Clasista; Julio López, de la Asociación de Asegurados del IPS y Eduardo Aguayo, miembro de la dirección provisoria de Insurgencia.Osmar Henry
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