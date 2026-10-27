A La Gran 7-30
27 de octubre de 2026 - 11:42

AUDIO: Hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste Amarilla y Lilian Samaniego

Fátima Delgado en conferencia, con cabello largo y claro, hablando con entusiasmo y rodeada de micrófonos de medios.
Fátima Delgado, hermana de la senadora Zenaida Delgado defiende a su hermana tras denuncias de supuestos "peajes" a sus funcionarios.
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