A La Gran 7-30
27 de octubre de 2026 - 08:55

AUDIO: “La investigación nos lleva hasta el jefe de seguridad y al propio director”, dice ministro de Justicia sobre liberación de reos en Emboscada

Seis policías con chalecos antibalas y cascos, resguardan la entrada con rejas metálicas de la cárcel 'Martín Mendoza' en Emboscada.
Un grupo de policías organiza la seguridad en la entrada de la cárcel 'Martín Mendoza' durante una requisa general.Pablo Otazú
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