A La Gran 7-30
27 de octubre de 2026 - 10:19

AUDIO: Yamil Esgaib anunció su candidatura a la Junta de Gobierno de la ANR

Yamil Esgaib sentado con chaqueta clara y camisa blanca, mostrando su placa, en ambiente formal con sillas rojas de fondo.
Yamil Esgaib anunció su candidatura a la presidencia del Partido Colorado.Osmar Henry
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