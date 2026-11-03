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03 de noviembre de 2026 - 09:28

AUDIO: Carlos Carvallo afirma que puso su renuncia a disposición en el BCP tras la crisis por Ueno bank

AME3110. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 05/10/2026.- El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, habla durante la presentación de la nueva familia de billetes de Paraguay este lunes, en Asunción (Paraguay). El Banco Central de Paraguay (BCP) presentó una nueva familia de billetes del guaraní, una de las monedas más antiguas de la región latinoamericana, que honra a figuras históricas de la emancipación y cultura del país mientras busca "construir el relato" de la paraguayidad. EFE/ Juan Pablo Pino
AME3110. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 05/10/2026.- El presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, habla durante la presentación de la nueva familia de billetes de Paraguay este lunes, en Asunción (Paraguay). El Banco Central de Paraguay (BCP) presentó una nueva familia de billetes del guaraní, una de las monedas más antiguas de la región latinoamericana, que honra a figuras históricas de la emancipación y cultura del país mientras busca "construir el relato" de la paraguayidad. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino
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