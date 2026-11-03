¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el proceso de resolución y cierre de la entidad bancaria Ueno bank, por lo que a partir de la fecha ningún servicio, aplicación ni tarjeta de la institución se encuentra activo. Ante la masiva concurrencia de clientes a las sucursales e intentos de realizar transacciones digitales, las autoridades instaron a la ciudadanía a aguardar los comunicados oficiales para acceder nuevamente a sus cobros, ahorros o pagos de compromisos pendientes.

En la madrugada de hoy, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. Qué implica esta medida.

Liana Caballero, miembro del directorio del BCP, confirmó que la entidad está bajo la gestión directa de un equipo especializado de la banca matriz. “Nosotros procedemos al cierre de la entidad bancaria (Ueno bank); por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, puntualizó la alta funcionaria, explicando que en el transcurso de las próximas horas o durante la jornada de mañana se informará el procedimiento de catastro para efectivizar los cobros.

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Garantía legal y plazos de devolución a depositantes de Ueno Bank

Desde el organismo regulador transmitieron un mensaje de calma a los depositantes al recordar que los recursos están respaldados por la legislación vigente.

La Ley garantiza la restitución total de depósitos a quienes posean hasta 75 salarios mínimos, cifra que alcanza los G. 228.300.000. “Van a cobrar todo el que tenga hasta 228.300.000 guaraníes, ese monto está garantizado, yo quiero transmitir tranquilidad”, remarcó Caballero.

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En cuanto al tiempo de espera, la directora del BCP detalló que el marco legal establece un plazo máximo de hasta 15 días para proceder a la restitución de los fondos. No obstante, aclaró que la institución se encuentra trabajando de manera ininterrumpida para reducir dicho lapso al mínimo posible. “El objetivo nuestro es trabajar las 24 horas para que ese tiempo se acorte y tratar de hacerlo en el menor tiempo posible”, aseveró.

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Prioridad para el IPS y grandes ahorristas

Una vez cubierto el esquema de garantía básica por ley, el proceso ingresará a la fase de evaluación del balance de exclusión de activos y pasivos. En esta etapa, según detalló la vocera, tendrá prioridad de cobro el Instituto de Previsión Social (IPS), seguido por los grandes ahorristas. El monto definitivo asignado a esta cobertura se determinará de forma precisa una vez culminado dicho balance.

Por el momento, los usuarios deberán aguardar el canal oficial que habilitará el BCP para el registro y cobro correspondiente, evitando realizar gestiones presenciales o bancarias sin previa indicación.