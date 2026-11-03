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Economía
03 de noviembre de 2026 - 08:48

¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir

Fila de gente frente a una sucursal de ueno bank esta mañana
Fila de gente frente a una sucursal de ueno bank esta mañana

Desde el Banco Central confirmaron el procedimiento de resolución de Ueno bank y pidieron tranquilidad a los ahorristas. Ninguna tarjeta ni canal digital opera desde la fecha. Mientras se ajusta el mecanismo para la restitución de fondos, estarán comunicando los procedimientos a seguir en las próximas horas, indicaron los miembros del directorio en conferencia de prensa

Por ABC Color
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El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el proceso de resolución y cierre de la entidad bancaria Ueno bank, por lo que a partir de la fecha ningún servicio, aplicación ni tarjeta de la institución se encuentra activo. Ante la masiva concurrencia de clientes a las sucursales e intentos de realizar transacciones digitales, las autoridades instaron a la ciudadanía a aguardar los comunicados oficiales para acceder nuevamente a sus cobros, ahorros o pagos de compromisos pendientes.

En la madrugada de hoy, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. Qué implica esta medida.

Miguel Ángel Mora y Carlos Carvallo en trajes oscuros, Liana Caballero en traje negro, todos en conferencia formal con bandera paraguaya al fondo.
Miguel Ángel Mora, Carlos Carvallo, Marco Aurelio González y Liana Caballero participaron de la conferencia de prensa en Asunción.

Liana Caballero, miembro del directorio del BCP, confirmó que la entidad está bajo la gestión directa de un equipo especializado de la banca matriz. “Nosotros procedemos al cierre de la entidad bancaria (Ueno bank); por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, puntualizó la alta funcionaria, explicando que en el transcurso de las próximas horas o durante la jornada de mañana se informará el procedimiento de catastro para efectivizar los cobros.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

Garantía legal y plazos de devolución a depositantes de Ueno Bank

Cuatro policías uniformados frente a la entrada de Ueno Bank, mostrando postura atenta y conversación entre hombres.
Custodia policial en sucursal de Ueno Bank, luego de que el BCP decidiera el procedimiento de resolución del banco Ueno.

Desde el organismo regulador transmitieron un mensaje de calma a los depositantes al recordar que los recursos están respaldados por la legislación vigente.

La Ley garantiza la restitución total de depósitos a quienes posean hasta 75 salarios mínimos, cifra que alcanza los G. 228.300.000. “Van a cobrar todo el que tenga hasta 228.300.000 guaraníes, ese monto está garantizado, yo quiero transmitir tranquilidad”, remarcó Caballero.

En cuanto al tiempo de espera, la directora del BCP detalló que el marco legal establece un plazo máximo de hasta 15 días para proceder a la restitución de los fondos. No obstante, aclaró que la institución se encuentra trabajando de manera ininterrumpida para reducir dicho lapso al mínimo posible. “El objetivo nuestro es trabajar las 24 horas para que ese tiempo se acorte y tratar de hacerlo en el menor tiempo posible”, aseveró.

Lea más: Ueno: IPS garantiza pago de jubilaciones y aguinaldos tras “procedimiento de resolución”

Prioridad para el IPS y grandes ahorristas

Una vez cubierto el esquema de garantía básica por ley, el proceso ingresará a la fase de evaluación del balance de exclusión de activos y pasivos. En esta etapa, según detalló la vocera, tendrá prioridad de cobro el Instituto de Previsión Social (IPS), seguido por los grandes ahorristas. El monto definitivo asignado a esta cobertura se determinará de forma precisa una vez culminado dicho balance.

Por el momento, los usuarios deberán aguardar el canal oficial que habilitará el BCP para el registro y cobro correspondiente, evitando realizar gestiones presenciales o bancarias sin previa indicación.

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