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A La Gran 7-30
03 de noviembre de 2026 - 13:11

AUDIO: “No podemos esperar 15 días y BCP debe ver solución financiera”, dice “Bachi” sobre caso ueno bank

El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.
Senado Gentileza
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