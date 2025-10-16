AUDIO. Constanza Moreira, senadora uruguaya sobre le Eutanasia: “Fue muy importante la separación entre iglesia y Estado”

La senadora uruguaya Constanza Moreira Viñas recordó todo el proceso y dialogo que se tuvo que pasar para llegar a la aprobación de la eutanasia en ese país. Hizo énfasis en que la separación entre la iglesia católica y el estado, hacen posible que se traten proyectos sin lidiar con la doctrina religiosa.