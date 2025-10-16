Ancho Perfil

AUDIO. Constanza Moreira, senadora uruguaya sobre le Eutanasia: “Fue muy importante la separación entre iglesia y Estado”

La senadora uruguaya Constanza Moreira Viñas recordó todo el proceso y dialogo que se tuvo que pasar para llegar a la aprobación de la eutanasia en ese país. Hizo énfasis en que la separación entre la iglesia católica y el estado, hacen posible que se traten proyectos sin lidiar con la doctrina religiosa.

16 de octubre de 2025 - 18:56
AME8281. MONTEVIDEO (URUGUAY), 15/10/2025.- Los senadores uruguayos de la bancada del Frente Amplio participan en un debate este miércoles, en Montevideo (Uruguay). La Cámara de Senadores de Uruguay comenzó a tratar el proyecto de ley de Muerte Digna, que podría llevar al país suramericano a legalizar la eutanasia. EFE/ Federico Gutiérrez
AME8281. MONTEVIDEO (URUGUAY), 15/10/2025.- Los senadores uruguayos de la bancada del Frente Amplio participan en un debate este miércoles, en Montevideo (Uruguay). La Cámara de Senadores de Uruguay comenzó a tratar el proyecto de ley de Muerte Digna, que podría llevar al país suramericano a legalizar la eutanasia. EFE/ Federico Gutiérrez Federico Gutierrez