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Política
14 de noviembre de 2026 - 01:00

Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno

Nubicom, satélite del Grupo Vázquez (exsocios de Peña)
Nubicom, satélite del Grupo Vázquez (exsocios de Peña)Archivo, ABC Color

La Contraloría General de la República (CGR) recomendó a la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel) evaluar la extinción de la licencia 5G adjudicada a Nubicom Paraguay SA, bajo control del Grupo Vázquez, tras encontrar graves irregularidades. Además, denuncia del BCP apunta que la firma transfería millones a Itti y recibió US$ 4,6 millones de un préstamo de Ueno.

Por ABC Color
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Nubicom Paraguay SA, la firma que obtuvo una licencia 5G con una garantía de oferta emitida por Ueno Bank, como reveló ABC, debe a Copaco unos G. 29 millones por el alquiler de una torre y un servicio de troncal IP, según el gerente general de la estatal, Gilles Demars.

La empresa bajo control del Grupo Vázquez tenía a agosto una deuda de US$ 37 millones, además de una línea de crédito por US$ 85 millones, otorgada en mayo sin garantías con el mismo banco, según la denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP) a la Fiscalía en el marco de la causa abierta.

Documento delator

La incapacidad de solvencia de la empresa fue identificada por el BCP, según la Nota BCP/P N° 019, remitida al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, el 3 de noviembre pasado.

El 1 de julio de 2026, Ueno prestó a Nubicom G. 417.075 millones a 180 días y a sola firma. Según la denuncia, de ese monto, G. 415.000 millones fueron transferidos a Itti SAECA, empresa del Grupo Vázquez, que a su vez pasó G. 329.500 millones a Red Digital SA (Redisa) “para cubrir cheques 72hs” (sic).

Ueno afirmó que el préstamo se destinó al pago a Itti por “servicios profesionales de asesoría, implementación y desarrollo“, en el marco de un contrato con fecha de referencia del 30 de junio de 2026, un día antes del desembolso.

El 31 de julio, Nubicom pagó en forma parcial G. 285.600 millones de esa deuda con una transferencia de Itti. Según el BCP, los fondos de Itti salieron de una operación de cambio de US$ 33 millones, alimentada por un préstamo de US$ 18 millones a Infocenter SA y otro de US$ 15 millones a Galadriel SA.

Ueno había desembolsado a Galadriel ese mismo 31 de julio. De ambos préstamos, el BCP anota que “no se cuenta información referente al destino”.

La denuncia llevada por el BCP a la Fiscalía incluía un registro de operaciones entre Nubicom Paraguay, Itti, Redisa y Nubicom SRL.
La denuncia llevada por el BCP a la Fiscalía incluía un registro de operaciones entre Nubicom Paraguay, Itti, Redisa y Nubicom SRL.

Dinero hacia Salta

La firma argentina Nubicom SRL, fundada en Salta por Emanuel y Paola Salinas, difundió el 5 de noviembre un comunicado en el que asegura que vendió hace varios meses la totalidad de sus acciones en la filial local.

Sostuvo que “nunca ejerció la administración, gestión, custodia ni disposición de los fondos” de Nubicom Paraguay.

En un comunicado posterior, la empresa argentina pidió que cesen las asociaciones que la presenten “como vinculada actualmente a la administración y las operaciones” de Grupo Vázquez, Ueno Bank, Itti y Nubicom Paraguay, anunciando que solicitarán, por la vía judicial, el levantamiento del deber de confidencialidad previsto en la transacción de venta.

Sin embargo, el informe del BCP registra que, de un préstamo de Ueno a Nubicom Paraguay por US$ 7,5 millones desembolsado el 9 de junio de 2026, salieron entre junio y julio US$ 4,6 millones, en transferencia internacional a Nubicom SRL, detallando que fue a una cuenta del Banco Macro del país vecino.

Los excesivos préstamos otorgados por Ueno Bank se hicieron sin respaldo documental suficiente, según el BCP.
Los excesivos préstamos otorgados por Ueno Bank se hicieron sin respaldo documental suficiente, según el BCP.

Además, según explicó Ueno al supervisor, el aporte para futura capitalización de la filial, de unos G. 14.812 millones, lo hizo Nubicom SRL en efectivo.

El BCP agregó que luego se pudo corroborar que la firma salteña “recibió fondos de Itti SAECA”, empresa vinculada a Ueno.

En los registros que tuvo a la vista el BCP, Nubicom SRL seguía como accionista mayoritaria. La escritura del 24 de setiembre de 2025, que cambió el nombre de la sociedad (constituida en enero como Biopulp SA) y elevó su capital a G. 162.800 millones, le asignó el 99% de las acciones. De ese capital solo se integraron G. 200.000, cifra que el balance a junio de 2026 todavía repite. La adjudicación de la licencia de Conatel llegó el 13 de octubre de 2025.

Los directores

Marco Galanti, que dice haber sido asesor, y Gilberto Ramos, exgerente de operaciones de Itti, figuran como presidente y director titular de Nubicom Paraguay SA, según el acta de asamblea N° 4, de junio de 2026.

Sin embargo, llamativamente, ambos denunciaron ante el Ministerio Público que fueron incluidos en el directorio sin su consentimiento.

Ramos aseguró a la 1020 AM que nunca firmó un acta de asamblea. Galanti, en cambio, admitió ante esa radio haber facturado “algún honorario por algún cargo director”.

En el A.I N° 353 del Tribunal de Apelación, que confirmó la prisión preventiva de Miguel Vázquez, también afirman que Nubicom formaba parte del grupo empresarial ligado a Ueno Bank.
En el A.I N° 353 del Tribunal de Apelación, que confirmó la prisión preventiva de Miguel Vázquez, también afirman que Nubicom formaba parte del grupo empresarial ligado a Ueno Bank.

El BCP consigna otros documentos con el nombre de Ramos. Entre los adjuntos del descargo que Ueno presentó para evitar la reclasificación de Nubicom figuran el Acta de Directorio N° 12, del 27 de julio de 2026, y la N° 17, del 25 de setiembre, cada una “firmada por los señores Gilberto Ramos (Director Titular) y Paul Gastón (Vicepresidente)”, según la Nota del BCP.

En la misma lista aparece el Acta N° 3, del 3 de octubre de 2025, firmada por Guillermo Vázquez como presidente, César Astigarraga como vicepresidente y Bernardo Algorta como director titular. Según el BCP, Vázquez y Astigarraga estaban vinculados al grupo de Ueno Bank.

La CGR afirma que, tras las diligencias solicitadas durante la fiscalización, la CONATEL no pudo demostrar que Nubicom Paraguay SA haya cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones.
La CGR afirma que, tras las diligencias solicitadas durante la fiscalización, la CONATEL no pudo demostrar que Nubicom Paraguay SA haya cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones.

Extinguir la licencia

La CGR firmó el 9 de noviembre el informe final de su fiscalización a Conatel. En el documento, ratificó cinco observaciones y recomendó al regulador “determinar la procedencia de la extinción” de la licencia otorgada a Nubicom Paraguay. También pide examinar la actuación del exministro del Mitic Gustavo Villate, a quien el sindicato de Copaco señala como promotor del acercamiento entre Nubicom y la estatal.

Tras las últimas noticias, Conatel abrió un sumario por transferencia de acciones sin autorización previa, una infracción que podría llevar a la cancelación de la licencia.

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