Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta

La exministra de Turismo Angie Duarte publicó el jueves último en Facebook un reconocimiento al “equipo humano operativo” de Uela Wonder, con mención especial a Bethania Caner, Luis Alberto Jiménez y Dahiana Rivas, quienes pertenecían a Comdetur antes de su fusión con Uela. Según el posteo, trabajan “voluntariamente” y sin cobrar, mientras buscan que los chicos puedan concretar sus viajes.

ABC la contactó y la exministra amplió el relato por teléfono. Duarte habló no solo como exautoridad del sector, sino como madre de un grupo estudiantil que ahorraba hace más de un año para el viaje de egresados de sexto grado.

El grupo es del colegio Lumen y el destino es Foz de Yguazú, un viaje terrestre. Son casi 80 familias las afectadas en este caso puntual, según Duarte. Cuando todo estalló, relató, fueron los empleados quienes se acercaron y les hablaron “con claridad” de la situación real. “A partir de ese momento nos convertimos en un gran equipo”, afirmó.

La salida, sin embargo, tiene costo para las familias. El paquete costaba entre G. 5 y 7 millones, y cada madre pondrá de nuevo unos US$ 120 para pagar y cubrir el compromiso con el hotel. Con casi 80 familias, el aporte extra ronda los US$ 9.600.

Duarte explicó que algunas familias habían pagado todo hace más de un año. Otras lo hicieron a último momento, entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, y esos pagos no se computaron. “Entre todas nos ponemos el saco”, dijo. Aun así, calificó el monto como “un mal menor” frente a lo que viven otros grupos, con destinos más caros como Cancún.

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Sin sueldo y sin sus jefes

Los empleados que sostienen la gestión, aclaró, están desempleados. No fueron absorbidos por ninguna empresa y trabajan gratis “por amor al turismo” y a la marca para la que trabajaban antes de la fusión. Cuando su grupo compró el paquete, hace un año, la agencia era Condetour, no Uela. “Son los que están dando la cara, a diferencia de sus jefes”, sostuvo.

Recordó que agencias “de trayectoria y nombres intachables”, como Intertours y Comdetur, terminaron integradas a la estructura que luego fue Uela. Según contó, cuando la crisis explotó llamó a los gerentes que conocía por su cargo en la Senatur. “Nadie se quería hacer responsable de lo que pasaba con el banco”, afirmó.

La salida vino por el lado del sector. Las mayoristas Desarrollo Turístico Paraguayo (DTP) y Maral, y otras agencias, pusieron su estructura al servicio de los empleados, con el fin de que, dijo, “el sector turístico no se vea tan afectado” y se conserve el buen nombre de los agentes de viaje.

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El seguro de caución que no prosperó

Duarte aprovechó para reclamar por una medida que, según ella, habría mitigado el daño. Dijo que el 10 de marzo, siendo ministra, llevó al Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Superintendencia de Seguros una propuesta para exigir un seguro de caución a las agencias de viaje. La póliza permitiría reparar a los viajeros en caso de incumplimiento de contrato.

Explicó que la idea surgió tras casos anteriores de agencias inescrupulosas, como una operadora de capitales colombianos que tuvo que clausurar. Admitió que el seguro no habría resuelto el problema al cien por cien, pero sí “bastante” en casos como el de los grupos estudiantiles. Y, según dijo, el proyecto no tuvo seguimiento tras su salida de la Senatur, el 28 de abril.

La exministra cuestionó que la Senatur gaste en promocionar el país y no trabaje en prevención. Pidió saber qué se hizo desde su salida, tanto en la gestión de su sucesor, Jacinto Santamaría, como en la del actual ministro. De Santamaría dijo que pasó “sin pena ni gloria” hablando de Disney en Paraguay y de 10 millones de turistas.

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Presiones para abrir una cuenta en Ueno

Duarte contó que trabajó “muy de cerca” con Uela durante el Mundial de Rally (WRC), evento del que la agencia era travel partnership. Relató que gerentes de Uela la llamaban para pedir explicaciones cuando una posada promocionaba algo que no pasaba por la agencia, ya que, sostenían, toda la comercialización debía canalizarse por ellos.

En ese contexto, agregó, surgió una propuesta de promociones y reintegros para entradas a las misiones jesuíticas. Una de las condiciones, dijo, era que la Senatur abriera una cuenta institucional en Ueno. Ella se negó. Explicó que los ingresos propios de la institución (Fuente 30), como las entradas a las misiones, se depositaban en el Banco Nacional de Fomento, “que es lo correcto”.

La exministra aclaró que la presión no vino de Presidencia, sino “desde el grupo empresarial”, que “ejercía muchísima presión” durante el WRC. Dijo que sabe que otras instituciones, como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Petropar, sí abrieron cuentas. Respecto de la Senatur, afirmó que espera que tras su salida no se haya hecho. “Ya hubiera saltado”, razonó.

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Duarte vincula su salida con esa negativa. Asegura que la hicieron renunciar “por no doblegarse” ante un gobierno al que calificó de “inescrupuloso”, que pedía abrir cuentas en Ueno.

ABC había publicado que ella aseguró que su salida la tomó por sorpresa, aunque el decreto consignaba que renunció.