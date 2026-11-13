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Política
13 de noviembre de 2026 - 21:15

Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades

Mientras los concejales siguen enfrascados en sus disputas políticas, crece la indignación de los ciudadanos
Mientras los concejales siguen enfrascados en sus disputas políticas, crece la indignación de los ciudadanosOmar Acosta

En San Pedro de Ycuamandyyú y Santa Rosa del Aguaray siguen sin elegir a los presidentes de sus respectivas Juntas Municipales, debido a desacuerdos entre las bancadas. Mientras tanto, la paciencia de la ciudadanía comienza a agotarse.

Por Omar Acosta
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En San Pedro de Ycuamandyyú y Santa Rosa del Aguaray existe una paridad de seis votos contra seis, situación que mantiene trabada la conformación de las mesas directivas. En la capital departamental, el sector colorado propuso a Diego Sánchez, mientras que la oposición postuló a Lurdes Vera.

Ninguno de los sectores consiguió los votos necesarios para asumir la presidencia.

Un escenario similar se presenta en Santa Rosa del Aguaray.

Mientras los concejales siguen enfrascados en sus disputas políticas, crece la indignación de los ciudadanos, que cuestionan que las nuevas autoridades comiencen su gestión priorizando las pulseadas por los cargos antes que las necesidades de la población.

La gente está cansada de discursos, promesas y enfrentamientos políticos. Los municipios tienen enormes desafíos y problemas acumulados, además de necesidades de infraestructura, servicios y reclamos ciudadanos que no pueden quedar paralizados por diferencias entre quienes fueron elegidos precisamente para representar a la población.

Lea más: Dos municipios de San Pedro siguen sin elegir presidentes de sus Juntas Municipales por falta de acuerdo

Reclamo ciudadano

El reclamo ciudadano es cada vez más contundente: que dejen de lado sus intereses particulares, se sienten a dialogar, encuentren consensos y honren la confianza que recibieron en las urnas. Si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, que tengan la honestidad de reconocerlo y dar un paso al costado.

No se trata de quién se queda con la presidencia de la Junta Municipal, quién impone su candidato o qué bancada consigue mayor protagonismo. Se trata de gobernar, legislar y trabajar por comunidades que necesitan respuestas urgentes.

Los cargos no son premios ni trofeos de una competencia partidaria; son responsabilidades otorgadas por la ciudadanía. Y si los elegidos no entienden esa diferencia, el problema ya no es solamente la falta de acuerdos políticos, sino la falta de compromiso con la gente.

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