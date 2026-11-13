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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 22:25

Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi

El centrocampista de Uruguay, Maximiliano Araujo, celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido amistoso internacional ante Argentina, en el estadio La Bombonera.
El centrocampista de Uruguay, Maximiliano Araujo, celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido amistoso internacional ante Argentina, en el estadio La Bombonera.002256+0000 ALEJANDRO PAGNI

La era sin el astro argentino arrancó con turbulencias. En una nueva edición del Clásico del Río de La Plata, la selección uruguaya impuso condiciones este viernes y venció 2-1 en un repleto estadio La Bombonera, amargando el debut de la Albiceleste en esta nueva etapa.

Por ABC Color
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Bajo la batuta táctica de Diego Forlán, la “Celeste” desplegó un fútbol vertical, intenso y con el sello inconfundible de la tradicional garra charrúa, dejando sin respuestas a los campeones de Qatar 2022 del mundo en su propia casa.

Lea más: Victoria clave de Alemania en Belgrado, que la acerca al objetivo

Las claves del partido

El muro defensivo albiceleste se quebró apenas iniciado el segundo tiempo. Un autogol de Leonardo Balerdi al minuto 3 abrió el marcador y descolocó por completo al combinado local. Sin dejar respirar a su rival, Maxi Araújo sentenció las acciones apenas seis minutos después (minuto 9 del segundo tiempo), firmando el 0-2 parcial que silenció el recinto bonaerense.

El centrocampista de Uruguay, Rodrigo Bentancur, y el delantero de Argentina, Julián Álvarez, disputan el balón durante el partido amistoso internacional, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.
El centrocampista de Uruguay, Rodrigo Bentancur, y el delantero de Argentina, Julián Álvarez, disputan el balón durante el partido amistoso internacional, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

Más adelante, Julián Álvarez, delantero estrella del Atlético de Madrid, encendió la esperanza local al descontar a los 28 minutos de la etapa complementaria, aunque el esfuerzo fue insuficiente para evitar la caída. El tropiezo representa un duro revés para el arranque del tercer ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste, tras su reciente renovación hasta 2030.

El centrocampista de Argentina, Alexis Mac Allister, y el centrocampista de Uruguay, Rodrigo Bentancur, discuten durante el partido amistoso internacional, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.
El centrocampista de Argentina, Alexis Mac Allister, y el centrocampista de Uruguay, Rodrigo Bentancur, discuten durante el partido amistoso internacional, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

Lo que viene en la Fecha FIFA

Ambas selecciones cerrarán su participación en esta ventana internacional el próximo martes 17. Por un lado, Argentina buscará pasar la página cuando reciba a Costa Rica en la provincia de Córdoba. Por el otro, Uruguay intentará estirar su buen momento haciendo de local ante la República Dominicana en la ciudad de Maldonado.

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