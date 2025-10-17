Ancho Perfil

AUDIO. Continúan las campañas de vacunación contra el Sarampión

De momento se confirmaron 49 casos de sarampión en nuestro país y ante el incremento de cuadros confirmados, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) impulsará la vacunación en casa este sábado.

17 de octubre de 2025 - 18:24
El licencaido Luis Cousirat, titular del PAI.
