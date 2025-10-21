AUDIO. IPS: “La crisis que se prevía, se adelantó 18 años”, dice expresidente

Pedro Ferreira expresidente del IPS explicó que en un futuro, el jubilado va a atravesar varias etapas de crisis en la que no podrá cobrar la totalidad de sus haberes. Además, dio algunas recomendaciones para poder enfrentar la emergencia financiera por la que atraviesa la previsional.