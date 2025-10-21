Ancho Perfil

AUDIO. Soledad Núñez presentó su candidatura a la intendencia de Asunción

Soledad Núñez asegura que trabaja en una candidatura de consenso, apoya principalmente en el PLRA y en Patria Querida, con miras a la intendencia de Asunción con miras a las elecciones del 2026.

21 de octubre de 2025 - 17:20
Lanzamiento de Alternativa Asunción de Soledad Núñez.Gentileza