AUDIO. Controlan incendio en zona del aeropuerto

Un principio de incendio se registró esta tarde en zona del aeropuerto Silvio Pettirossi. Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) aseguran que lograron controlar el siniestro.

22 de octubre de 2025 - 17:01
Un principio de incendio registrado este miércoles en una torre de enfriamiento del aeropuerto Silvio Pettirossi fue controlado
