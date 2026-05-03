Nacional derrota a Guaraní y tiene el subcampeonato en la mira

El compromiso arrancó bajo el dominio de Guaraní, que a través de la tenencia del balón intentaba imponer sus condiciones. Sin embargo, Nacional se mantenía esperando el momento preciso para castigar en transición. Fue así como la Academia estuvo a punto de romper el celofán en los primeros compases: Gaona Lugo envió un centro preciso desde el sector derecho que Hugo Iván Valdez bajó de cabeza para la aparición sorpresiva de Juan Segundo Feliú. El lateral acomodó el esférico y desenfundó un potente derechazo que terminó estrellándose en el vertical derecho de Gaspar Servio, quien cumplía 150 partidos defendiendo la portería aurinegra.

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Aquel parantazo prometedor, del primer cuarto de hora fue solo un espejismo. El encuentro no tardó en nivelarse hacia abajo, cayendo en una meseta de fútbol intrascendente y un concierto de imprecisiones que alejó el peligro de las porterías. Ante la falta de claridad, el experimentado Roque Santa Cruz se vio obligado a retroceder metros para entrar en contacto con el balón y gestar juego por cuenta propia. En la otra vereda, la desconexión era total: el “9” Iván Ramírez quedaba aislado, siendo la víctima colateral de un equipo que no lograba generar una sola acción de riesgo.

La etapa complementaria también tuvo un arranque prometedor bajo la presión asfixiante de Nacional, que generó dos ocasiones claras en una ráfaga ofensiva. La primera nació en un tiro libre sesgado de Richard Prieto, quien lanzó un centro-arco cerrado que obligó a Gaspar Servio a extremar recursos para enviar el balón por encima del travesaño. Del tiro de esquina resultante, nuevamente Prieto envió un servicio, esta vez con comba abierta, que encontró a Roque Santa Cruz libre de marca en el punto penal; el histórico delantero conectó un testazo que se marchó rozando el poste derecho del arco aurinegro.

Entre ambos contendientes, fue el Tricolor el que mostró mayor ambición por romper la paridad, una intención que quedó de manifiesto con las variantes de Víctor Bernay. El técnico apostó por tres piezas ofensivas en sus cinco cambios y la jugada le salió a la perfección: cuando el empate parecía inamovible, nació una conexión letal por la banda derecha entre Alejandro Samudio y Juan Segundo Feliú. El lateral ganó línea de fondo y envió un centro atrás para la llegada de Hugo Adrián Benítez, quien, desde la línea del área garnde, desenfundó un derechazo de primera que se incrustó en el ángulo superior izquierdo, dejando sin opciones al capitán aborigen.

⚽️¡TREMENDO GOLAZO! Hugo Adrián Benítez adelantó a la Academia en el Emiliano Ghezzi.



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En los compases finales, el Legendario intentó una reacción más basada en el pundonor que en la claridad futbolística. Agustín Manzur probó suerte con un disparo “a la desesperada”, pero el envío careció de dirección y no representó peligro alguno para la portería custodiada por Santiago “Kili” Rojas. En la contraparte, Nacional estuvo a punto de liquidar el pleito con un tiro libre de Hugo Adrián Benítez; el autor del gol buscó el palo del arquero para sorprender, pero un atento Gaspar Servio evitó la caída de su valla por segunda vez al cubrir con seguridad su poste.