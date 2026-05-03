Tres cortes de energía afectaron el centro de Asunción en una sola jornada

El suministro de energía eléctrica en el centro de Asunción se vio interrumpido en tres ocasiones durante el domingo, generando inconvenientes a residentes de la zona.

El primer corte se produjo entre las 13:00 y las 13:15, el segundo entre las 16:00 y las 16:25, mientras que el tercero se extendió desde las 19:45 hasta las 20:55.

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Falla por acumulación de agua

El director de Distribución de la ANDE, ingeniero José González, explicó que los cortes se debieron a una falla en el alimentador CEN 7, causada por la presencia de agua en un puesto de distribución subterráneo.

Según detalló, el inconveniente se originó por el gran volumen de agua que ingresó al sistema, lo que afectó directamente a las instalaciones eléctricas.

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Sumideros taponados agravaron la situación

González indicó que la acumulación de agua se vio agravada por sumideros obstruidos con basura y restos de materiales de obras civiles, lo que impidió el correcto drenaje.

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Esta situación provocó que las bombas de desagüe no pudieran extraer el agua de manera eficiente, permitiendo que esta entre en contacto con partes activas de la red eléctrica.

Trabajos para normalizar el servicio

Desde la ANDE informaron que la falla fue aislada y que se logró reenergizar parcialmente el alimentador afectado.

Además, se realizaron trabajos de desagote en el puesto de distribución para restablecer el servicio en su totalidad en las zonas afectadas.