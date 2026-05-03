River sufre una inesperada caída en el Monumental por el torneo argentino

Ante más de 80.000 espectadores, el Millonario, con varios suplentes en su formación, se vio sorprendido por el Decano, que se puso en ventaja en un ataque que Renzo Tesuri (18’) coronó y luego defendió esa diferencia con uñas y dientes.

La victoria en el Monumental tiene un carácter histórico para Atlético Tucumán, que llegaba a este partido con una mala racha de 22 partidos sin ganar fuera de su casa, incluidas 13 derrotas seguidas como visitante, y sin triunfos fuera de Tucumán desde enero de 2025.

River tuvo la tenencia casi absoluta del balón (78%) y La derrota no modificó la situación de River en la tabla, ya que terminó segundo en la Zona B, y en los octavos se cruzará con San Lorenzo como local.

Independiente ganó el clásico

Independiente se adueñó del clásico contra San Lorenzo, al que derrotó por 2-1 como visitante, y clasificó a los octavos de final del torneo Apertura argentino en uno de los partidos de la novena fecha que se juegan este fin de semana.

El uruguayo Matías Abaldo (15’) y el chileno Maximiliano Gutiérrez (54’) anotaron los goles para el triunfo de los Diablos Rojos en el Nuevo Gasómetro, mientras que al Ciclón no le alcanzó con el descuento que señaló Ezequiel Herrera (72’) , aunque de todos modos también consiguió el boleto a la próxima ronda.

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Boca Juniors logró el sábado sumar otro triunfo al vencer 2-1 a Central Córdoba.

Racing Club también avanzó de ronda al empatar 0- con Huracán.

Independiente Rivadavia (B) y Estudiantes LP (A) terminaron como líderes de sus grupos.

* Otro resultados: Aldosivi 1-Ind. Rivadavia 1; Rosario Central 1-Tigre 1; Belgrano 4-Sarmiento 0; Gimnasia LP 2- Argentinos 0. Sábado: Barracas 1-Banfield 2; Lanús 0-Riestra 0; Unión 1-Talleres 1; Platense 0-Estudiantes LP 1.

Lunes: 17:00 Gimnasia Mendoza-Defensa; 19:15 Vélez -Newell’s; 21:30 Estudiantes RC -Instituto.

* Emparejamientos de octavos de final:

Llave 1:

Partido 1: Estudiantes (1° Zona A) vs. Racing (8° Zona B)

Partido 2: Independiente Rivadavia (1° Zona B) vs. 8° Zona A (Unión o Defensa o Instituto)

Partido 3: Boca (2° Zona A) vs. Huracán (7° Zona B)

Partido 4: River (2° Zona B) vs. San Lorenzo (7° Zona A)

Llave 2:

Partido 5: Vélez (3° Zona A) vs. Gimnasia (6° Zona B)

Partido 6: Argentinos (3° Zona B) vs. Lanús (6° Zona A)

Partido 7: Talleres (4° Zona A) vs. Belgrano (5° Zona B)

Partido 8: Rosario Central (4° Zona B) vs. Independiente (5° Zona A)