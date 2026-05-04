Operador de HC aparece ligado a “Sucia Política” oficialista en redes sociales

Previo a las internas del 2022, una estructura -hasta ahora anónima- de ataques políticos se instaló en el espacio digital. Sucia Política, es una página existente en Facebook creada el 4 de julio de 2022.

“Acompañanos. Se parte activa de esta voz. Gritá con nosotros. Sin máscaras, sin concesiones. Hasta que se rompa. Rompamos todo”, sentenciaba el video con el que se presentaba “Sucia Política, el 9 de julio de 2022 a través de Facebook.

Desde su creación, las publicaciones muestran un patrón de reiterados ataques a diversas personalidades públicas, como políticos, periodistas y referentes de la sociedad civil.

La página utilizada para la “campaña B”, cómo le llaman en el marketing político a las creadas para desprestigiar a opositores electorales, tuvo particular protagonismo durante la campaña electoral de 2023.

Sólo durante este periodo, la página destinó G. 186 millones solamente en Facebook e Instagram. Mientras tanto en Youtube, alcanzó más de 800.000 visualizaciones.

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Sin embargo, el 16 de agosto de 2024 - tan sólo 15 meses después y ya iniciada la gestión de Santiago Peña-, la página había ejecutado más de G. 290 millones, según lo detallado por Meta. Cuatro de los administradores de la página se encuentran en Argentina, dos en Reino Unido y uno en Paraguay. La página también cuenta con una cuenta de Youtube, creada el 22 de octubre de 2022.

Graves ataques

Sucia Política realizó numerosas publicaciones para promocionar acciones del Gobierno de Peña, como acciones de la Secretaría Antidrogas (Senad) o el impulso de la fuerza “Lince”.

Además se utilizó para defender abiertamente al presidente Santiago Peña y a otros actores oficialistas, como Lea Giménez o Gustavo Leite, en respuesta a críticas públicas.

La página también registra violentas publicaciones, incluso simulando ejecuciones en juicios simulados, hacia reconocidos periodistas como Oscar Acosta, Enrique Gamarra, Mercedes “Menchi” Barriocanal, Rocío Pereira Da Costa, Roberto Coronel, Benjamin Fernández Bogado o propietarios de medios de comunicación como Antonio Vierci y Natalia Zucolillo.

¿Sin máscaras?

Sucia Política, al registrar su primera cuenta publicitaria, utilizó la identidad de una persona supuestamente llamada Diego Ricardo Ramírez, con el número de celular +595971985308 y domiciliado sobre la calle Prócer Juan Manuel Iturbe 381 de la ciudad de Asunción, según su descargo de responsabilidad.

En el lugar declarado no existe ninguna persona residiendo actualmente con ese nombre. La cuenta publicó numerosos anuncios con este “descargo” hasta el 28 de abril del 2023, dos días antes de las Elecciones generales.

El 22 de enero de 2024, Sucia Política presentó un nuevo descargo de responsabilidad, hecho a nombre de Sucia Política, con el número de celular +595991891933 y un correo electrónico info@suciapolítica.com.

Durante esta nueva etapa de la página, se publicaron anuncios entre el 17 de febrero al 4 de julio de 2024.

Nexo “oficialista” descubierto

A pesar del intento de anonimato, Sucia Política expuso su vínculo oficialista a través del número celular con terminación 933, el cuál también está declarado en la página “Central Noticias” (CN), portal que funge cómo un “pseudo-medio” de la maquinaria de propaganda.

El portal, hasta hoy, lleva destinado más de G. 470.259.045 en anuncios en Meta. Además, la periodista Viviana Insfrán figura cómo imagen en algunos videos.

En contacto con ABC, Insfrán confirmó haber trabajado para la página, para la cuál colaboró hasta hace poco, produciendo piezas informativas aisladas.

Tras consultar sobre quién se encuentra a cargo, indicó que la página está administrada por una agencia a cargo de Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui por lo que sugirió dirigirle a él las preguntas.

Villaverde respondió a la consulta sobre Central Paraguay y Sucia Política, negando tener algún vínculo esas u otras páginas puntualizadas. Incluso, llamativamente, desconociendo el vínculo con Insfrán.

Villaverde es un “militante” de Honor Colorado, cómo lo calificó el ministro de Mitic, Gustavo Villate en contacto con ABC. Anteriormente se desempeñó como coordinador general de la campaña juvenil #InfoVacunatePy entre 2021 y 2022.

Luego estuvo envuelto en un escandalo, tras el traspaso de la cuenta en X destinada a la campaña oficial para el COVID-19 al movimiento Honor Colorado.