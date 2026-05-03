Video: Wiens cuestiona manejo financiero del Gobierno y pide “sincerar” cifras del déficit

El precandidato de la disidencia colorada, Arnoldo Wiens, cuestionó con dureza la situación financiera del Gobierno de Santiago Peña, durante una entrevista con el periodista Enrique Vargas Peña en el programa En Detalles de ABC TV.

Sostuvo que existe una falta de transparencia en las cifras fiscales y afirmó que el déficit real supera ampliamente el porcentaje oficial. “Nos mintieron demasiado tiempo. Hay que sincerar los números con la ciudadanía”, expresó.

Según indicó, el déficit fiscal del año pasado no se ubicó en torno al 1,5%, como se informó, sino que estaría cerca del 4%, ya que parte de los compromisos fueron “escondidos” y trasladados al ejercicio siguiente.

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Deuda, recaudación y falta de circulante

Wiens también cuestionó que, pese al aumento sostenido de la recaudación tributaria, el Gobierno acumule deudas y exista escasez de dinero en circulación.

“Cada vez se recauda más, pero también aumentan las deudas. Entonces, ¿dónde queda la plata?”, planteó.

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En ese contexto, mencionó el impacto en el empleo, especialmente en el sector de la construcción, donde —según datos que citó— unas 55.000 personas quedaron sin trabajo antes de Semana Santa.

Además, criticó el incumplimiento en pagos a proveedores, incluyendo el sector farmacéutico, y advirtió que esto afecta directamente a la economía.

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Cuestionamientos a programas y planificación

El dirigente político también apuntó contra lo que calificó como una “tremenda falta de planificación”, citando programas como “Hambre Cero”, que —según dijo— implican grandes compromisos financieros sin una fuente clara de financiamiento sostenible.

A esto sumó la situación de la caja fiscal, a la que describió como “un agujero negro”, y cuestionó intentos de reforma realizados sin consenso político.

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Críticas al manejo cambiario

Wiens puso en duda la capacidad del equipo económico, al señalar que no se previó el comportamiento del tipo de cambio al cierre del año pasado.

“Son los que supuestamente saben todo en economía, pero no tuvieron en cuenta variables básicas como el dólar”, cuestionó, en alusión al presidente Peña y al exministro de Economía, Fernández Valdovinos.

Propuesta: diálogo nacional y reformas

Como alternativa, el precandidato planteó la necesidad de encarar un proceso de diálogo amplio para definir reformas estructurales.

Anunció que, en caso de ganar las elecciones de 2028, convocará a todos los sectores políticos y sociales a un gran acuerdo nacional.

“Hay que hablar con todos: docentes, militares, policías, sector salud. Esto no lo va a resolver un solo partido”, afirmó.

El objetivo, explicó, es construir un pacto de gobernabilidad que permita implementar cambios profundos en áreas clave como economía, salud, seguridad y educación.

Infraestructura y salud, ejes prioritarios

Finalmente, Wiens insistió en que Paraguay no puede dejar de invertir en infraestructura, estimando un déficit de unos US$ 20.000 millones en comparación con la región.

No obstante, subrayó que en el área de salud el enfoque debe centrarse ahora en mejorar los servicios, dotar de insumos y fortalecer el capital humano, más allá de la construcción de hospitales.

“De nada sirven los edificios si no se atiende bien a la gente”, concluyó.