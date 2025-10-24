AUDIO. Conmemoran Día Mundial de la Amiloidosis

Cada 26 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Amiloidosis, una enfermedad poco conocida que, sin embargo, afecta a miles de personas en todo el mundo. Bajo el lema “No se ve, pero sí existe”, se busca generar conciencia sobre esta patología silenciosa que puede comprometer órganos vitales y sistemas (corazón, riñón, hígado, intestino, sistema nervioso, etc.), alterando su funcionamiento.