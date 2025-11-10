Ancho Perfil
10 de noviembre de 2025 - 17:48

AUDIO. Elecciones en Ciudad del Este: “Ni con las turbinas de Itaipú pudieron ganarnos”, dice Velázquez.

El senador Rubén Velázquez y el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
El senador Rubén Velázquez de Yo Creo sobre la victoria de su correligionario Daniel Pereira Mujica en las Elecciones para intendente en Ciudad Del Este y el impacto de Miguel Prieto en el panorama político nacional.