Altercado fatal: autopsia revela causa de muerte de pasajero de Bolt

El diagnóstico forense del doctor Pablo Lemir sobre la causa de muerte de Arnaldo Ramón Grance Coronel revela un traumatismo craneoencefálico severo de tipo cerrado. Según explicó el profesional, el deceso se produjo por el impacto de su cabeza contra el suelo tras perder el equilibrio a causa del golpe recibido.

Lemir detalló que la víctima presentaba un hematoma en el cuero cabelludo y una hemorragia cerebral subaracnoidea sumamente importante que abarcó ambos hemisferios y la base del cerebro.

“La construcción hipotética es que recibió un golpe de puño en la cara, en el lado derecho. Eso provoca la caída, y la caída hace que se golpee el cráneo en la parte lateral y posterior izquierda contra el suelo", precisó el profesional.

Lemir indicó que el fallecido era un hombre de contextura grande y al momento de caer, llevó todo el peso de su cuerpo contra el suelo.

Sin posibilidad de auxilio

Consultado sobre la agonía de la víctima, el forense fue tajante al señalar que la pérdida de conocimiento fue instantánea. Aunque el paro cardiorrespiratorio final pudo haber tomado algunos minutos, las lesiones eran irreversibles. “Es casi muy difícil salvar una hemorragia de ese nivel”, subrayó Lemir.

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Antecedentes del caso

El trágico suceso ocurrió en el Barrio Mburucuyá de Asunción. De acuerdo con los datos preliminares y grabaciones de cámaras de seguridad, Arnaldo Ramón Grance Coronel (44) solicitó un viaje a través de la plataforma Bolt.

Al llegar al destino, se habría producido una fuerte discusión por el vuelto de un billete de G. 100.000. En medio del altercado, el conductor, identificado como Cristian Narváez, descendió del vehículo y propinó un golpe de puño al pasajero. Grance cayó e impactó su cabeza contra el suelo, lo que le provocó la muerte en el sitio.

Tras el hecho, el conductor se fugó, pero horas más tarde se presentó ante la Comisaría 12ª de Trinidad, donde quedó a disposición del Ministerio Público para la investigación por presunto homicidio.