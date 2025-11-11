Ancho Perfil
11 de noviembre de 2025 - 18:06

AUDIO. Gracias a la destitución, creció la figura de Prieto, asegura presidente de la junta municipal esteña

Miguel Prieto y Dani Pereira Mujica celebran la victoria del segundo en las elecciones municipales de Ciudad del Este.
Miguel Prieto y Dani Pereira Mujica celebran la victoria del segundo en las elecciones municipales de Ciudad del Este.

El presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este; Sebastián Martínez festejó la victoria de Daniel Pereira Mujica en las elecciones complementarias de la ciudad y aseguró que la destitución de Miguel Prieto a través de la intervención ordenada por la Cámara de Diputados, solo hizo crecer su figura.