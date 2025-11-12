Ancho Perfil
AUDIO. “En Ciudad del Este somos distintos a los de Asunción”, dice Yolanda Paredes

La senadora de Cruzada Nacional analizó el comportamiento del votante esteño y sus manifestaciones y las comparó con el asunceno. “Cuando organizamos una manifestación en Ciudad del Este ya sabemos quienes van a venir. En Asunción organizás una manifestación y van 10 gatos locos con una bandera”, remató.