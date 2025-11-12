Ancho Perfil
12 de noviembre de 2025 - 17:49

AUDIO. ¿Qué hacer en caso de quemaduras caseras?

En el Hospital Distrital de Carapeguá le están haciendo curación de una herida por quemadura que presenta en su pierna.
En el Hospital Distrital de Carapeguá le están haciendo curación de una herida por quemadura que presenta en su pierna.

El doctor Saúl Zaputovich, director del Centro del Quemado, dio recomendaciones sobre cómo actuar cuando se sufre una quemadura casera, ya sea por un accidente en la cocina o con el agua caliente del mate.