Directivos ganan unos G. 7.500.000 y los trabajadores no calificados G. 2.100.000

Esa cifra no solo marca el nivel más alto entre las categorías analizadas, sino que también establece una referencia significativa frente al promedio general de la población ocupada, que se sitúa en G. 3.440.700.

La diferencia entre ambos niveles permite dimensionar la magnitud de la brecha: los cargos de mayor jerarquía perciben más del doble del ingreso promedio general. En términos absolutos, la diferencia asciende a G. 4.145.400 mensuales.

En el segundo escalón se encuentran los Profesionales Científicos e Intelectuales, con un ingreso promedio de G. 5.929.300. Este grupo mantiene una distancia relevante respecto al promedio general, con ingresos superiores en aproximadamente G. 2.488.600. En términos relativos, perciben cerca de un 72% más que el promedio de la población ocupada.

Por debajo de este segmento, los Técnicos y Profesionales de Nivel Medio registran un ingreso de G. 4.403.200. Si bien se mantienen por encima del promedio general, la brecha se reduce a G. 962.500. Esto indica que, aunque la capacitación técnica permite acceder a mejores ingresos, la diferencia con los niveles más altos sigue siendo significativa. A medida que se desciende en la estructura ocupacional, la dispersión de ingresos se vuelve más evidente.

Los Operadores de Instalaciones y Máquinas alcanzan G. 3.531.900, apenas por encima del promedio general. La diferencia de G. 91.200 evidencia una cercanía con el ingreso medio, lo que sugiere que estas ocupaciones se ubican en una zona intermedia dentro del mercado laboral. En una posición similar se encuentran los Empleados de Oficina, con G. 3.216.100, lo que ya implica un nivel inferior al promedio general.

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En el segmento de actividades primarias, los Agricultores, Trabajadores Agropecuarios y Pesqueros presentan un ingreso promedio de G. 3.183.000.

Las categorías con menores ingresos corresponden a Oficiales, Operarios y Artesanos, con G. 3.078.500; Trabajadores de Servicios y Vendedores de Comercios y Mercados, con G. 2.795.600; y, en el último lugar, Trabajadores no calificados, con G. 2.112.900. Este último grupo percibe G. 1.327.800 menos que el promedio general y G. 5.473.200 menos que los niveles más altos, lo que refleja una brecha considerable en términos absolutos.

En términos relativos, los trabajadores no calificados perciben aproximadamente un 38% menos que el promedio general y apenas un 28% del ingreso de los cargos directivos.

El análisis evidencia una estructura de ingresos altamente diferenciada, donde los extremos presentan una distancia significativa. Mientras los niveles jerárquicos y profesionales concentran los mayores ingresos, una parte importante de la población ocupada se ubica en rangos cercanos o por debajo del promedio general. Esta distribución plantea desafíos en términos de movilidad laboral y acceso a mejores oportunidades, en un contexto donde la formación y la experiencia deberían ser los principales factores de diferenciación salarial.

*Este material fue elaborado por la Consultora MF Economía e Inversiones.