Petropar vuelve a subir todos los precios del combustible

La firma estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) nuevamente confirmó el incremento de sus precios, que entrará en vigencia a partir de hoy. El nuevo tarifario queda de la siguiente manera:

Diésel Porã: G. 8.200

Diésel Mbarete: G. 10.000

Nafta Kape 88: G. 6.690

Nafta Oikoite 93: G. 7.190

Nafta Aratirí 97: G. 8.540

Estas nuevos precios implican un importante incremento respecto a la última suba anunciada el pasado 10 de abril. Los aumentos incluso superan el 8% en el caso del diésel y 5% en el caso de las naftas.

En los últimos dos meses, el combustible de Petropar ya subió más de G. 1.500 por litro, mientras que en el sector privado ya se habla de un incremento que ronda los G. 2.000, variando por el tipo del combustible.

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