Economía
04 de mayo de 2026 a la - 06:29

Petropar vuelve a subir todos los precios del combustible

Cartel de precios de combustibles en la estación de servicio, con detalles sobre GLP y otros servicios, bajo un cielo nublado.
Los nuevos precios rigen desde hoy. Sergio González

A través de sus redes, Petropar anunció un nuevo ajuste en los precios de todos los combustibles. La suba, registrada a 20 días de la última anunciada en abril, va desde G. 200 hasta G. 750 por litro.

Por ABC Color

La firma estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) nuevamente confirmó el incremento de sus precios, que entrará en vigencia a partir de hoy. El nuevo tarifario queda de la siguiente manera:

  • Diésel Porã: G. 8.200
  • Diésel Mbarete: G. 10.000
  • Nafta Kape 88: G. 6.690
  • Nafta Oikoite 93: G. 7.190
  • Nafta Aratirí 97: G. 8.540

Estas nuevos precios implican un importante incremento respecto a la última suba anunciada el pasado 10 de abril. Los aumentos incluso superan el 8% en el caso del diésel y 5% en el caso de las naftas.

En los últimos dos meses, el combustible de Petropar ya subió más de G. 1.500 por litro, mientras que en el sector privado ya se habla de un incremento que ronda los G. 2.000, variando por el tipo del combustible.

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