Petropar vuelve a subir todos los precios del combustible

La firma estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) nuevamente confirmó el incremento de sus precios, que entrará en vigencia a partir de hoy. El nuevo tarifario queda de la siguiente manera:
- Diésel Porã: G. 8.200
- Diésel Mbarete: G. 10.000
- Nafta Kape 88: G. 6.690
- Nafta Oikoite 93: G. 7.190
- Nafta Aratirí 97: G. 8.540
Estas nuevos precios implican un importante incremento respecto a la última suba anunciada el pasado 10 de abril. Los aumentos incluso superan el 8% en el caso del diésel y 5% en el caso de las naftas.
En los últimos dos meses, el combustible de Petropar ya subió más de G. 1.500 por litro, mientras que en el sector privado ya se habla de un incremento que ronda los G. 2.000, variando por el tipo del combustible.
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