Mortal agresión a pasajero de Bolt: los hechos desde la perspectiva de la Policía

Un hecho de supuesto homicidio que conmocionó a la opinión pública en Paraguay tuvo lugar en horas de la noche del pasado viernes en el barrio Mburucuyá de Asunción, cuando un conductor de la plataforma de transporte Bolt propinó un golpe a un pasajero suyo –identificado como Arnaldo Grance Coronel– luego de una discusión, lo que resultó en que el pasajero caiga al suelo y sufra un golpe fatal en la cabeza.

El supuesto agresor fue identificado como Christian Eduardo Narváez, ciudadano argentino de 37 años, quien ya se encuentra detenido.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Lorenzo Vega, jefe de la Comisaría 12 de Asunción, en cuya jurisdicción ocurrió el crimen, hizo un relato de los hechos de esa noche desde la perspectiva policial.

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El incidente habría ocurrido aproximadamente a las 23:50 y la Policía tomó conocimiento a través de una denuncia hecha a través del sistema 911. Agentes de la Comisaría 12 acudieron al sitio y hallaron a la víctima sin signos de vida.

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Discusión por vuelto habría causado el incidente

Los agentes intervinientes conversaron con la pareja de la víctima, quien también se hallaba en el vehículo de Bolt y manifestó a los uniformados detalles sobre lo ocurrido, incluyendo que el supuesto detonante del incidente fue una discusión relacionada al vuelto por el viaje.

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Según manifestó la mujer, su pareja habría pagado al conductor con un billete de 100.000 guaraníes, pero este se habría negado a entregarle el vuelto correspondiente.

Sospechoso, detenido e imputado

El supuesto agresor se presentó un par de horas después en la Comisaría 12 con la intención de realizar una denuncia contra el pasajero, pero quedó detenido cuando los agentes policiales verificaron que se trataría de la misma persona que se observa en una grabación de circuito cerrado que muestra el momento del incidente.

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El Ministerio Público imputó a Christian Narváez por los supuestos delitos de homicidio doloso y omisión de auxilio. Un juez penal de garantías ordenó la prisión preventiva del sospechoso.