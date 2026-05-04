Meteorología: ¿cómo estará el tiempo en Paraguay al comenzar la semana?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste.

La mayor parte del territorio paraguayo no registraría lluvias o tormentas eléctricas durante la jornada de hoy, aunque en algunas zonas del sur del país sí podrían darse precipitaciones dispersas.

No se esperan lluvias mañana martes o el miércoles, aunque las probabilidades de precipitaciones y tormentas volverían a aumentar en la parte final de la semana.

Sube la temperatura

Hoy se espera que la temperatura aumente luego de un fin de semana fresco. Las máximas este lunes serían de 30 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 33 en el Chaco.

Se esperan índices un poco más altos en los próximos días, con máximas de 32 grados en la capital mañana y el miércoles. Sin embargo, la parte final de la semana traería un importante descenso de la temperatura.