Ancho Perfil
13 de noviembre de 2025 - 17:19

AUDIO. Aumento de vuelos al país con miras a la final de la Sudamericana

AME8597. LUQUE (PARAGUAY), 08/08/2025.- Las delegaciones participantes en los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025 llegan este viernes, al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Luque (Paraguay). Los juegos comenzarán este sábado en Asunción con la participación de más de 4.000 jóvenes atletas que lucharán por medallas, por un lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y para afianzar su camino hacia las venideras olimpiadas. EFE/ Juan Pablo Pino
AME8597. LUQUE (PARAGUAY), 08/08/2025.- Las delegaciones participantes en los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025 llegan este viernes, al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Luque (Paraguay). Los juegos comenzarán este sábado en Asunción con la participación de más de 4.000 jóvenes atletas que lucharán por medallas, por un lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y para afianzar su camino hacia las venideras olimpiadas. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El titular de la Dirección Nacional de Aeronautica Civil (DINAC); Nelson Mendoza afirmó que hasta el momento, 12 vueltos charter tienen prevista su llegada al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi con miras a la final de la Copa Sudamericana que se disputará en Asunción el próximo sábado 22 de noviembre.